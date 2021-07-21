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備戰2022 高雄綠營黨部添新戰力
備戰2022，高雄藍綠黨部、第三勢力陣營縝密布局，也調整戰鬥隊形。民進黨高雄市黨部延攬資深媒體人王淑芬當首席副執行長，黨務資歷深厚的楊于謙代理期間表現出色，真除出任執行長。黨部主委趙天麟說，這項新人事重點是強化服務，讓黨部定位更接地氣。
王淑芬在媒體圈資歷近30年，長期主跑高雄市黨政府會新聞，對政治生態、公共政策有深入掌握與觀察，她與趙天麟曾是報業同事，有深厚革命情感，二度成為同事，展現好默契。
趙天麟說，王淑芬將負責政策溝通，協助基層服務，黨部另2名副執行長是原任的劉瑞堂、江柏橙，3人各司其職。
真除執行長一職的楊于謙曾任前行政院院長謝長廷辦公室參議，曾任民進黨中央黨部文宣部、組織部、副秘書長辦公室、中國事務部、台灣民主學院及立委趙天麟服務團隊副主任等職務，行政及黨務工作資歷豐富。
趙天麟去年接任高雄市黨部主委後，改造黨部門面及一樓空間，呈現雨林風格，飄出陣陣咖啡香，減少政治味，吸納更多中間選民願意親近黨部空間。去年5月間，民進黨高雄市有效黨員是3萬7千人，現已成長到約7萬人。趙天麟說，去年520蔡英文總統就職時，號召青年入黨，帶動各地黨部黨員數生長。
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