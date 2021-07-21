蔡英文：國產疫苗是科學問題 安全有效才會讓民眾施打

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上的方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，前天衛福部已經核准高端疫苗專案製造，等指揮中心宣布施打規劃以後，民眾就可以登記意願跟預約接種，而疫苗是科學問題，不是政治問題，安全有效的疫苗才會讓民眾施打，不安全不有效，就不會讓民眾施打。

蔡英文表示，過去一週以來，施打疫苗的人次大幅成長，尤其預約設計國人都感到很方便，民眾可以在家附近施打，也提高施打的意願；台灣的疫苗接種率，預估能夠提前達到七月底25%的目標，持續往更高的接種率來衝刺。

蔡英文指出，近來疫苗的供應逐漸穩定下來，台灣取得疫苗到現在為止已經累計超過890萬劑；今天政府已經和慈濟完成捐贈合約的簽署，將循著台積電、鴻海／永齡基金會專案模式與民間共同協力，加速為國家爭取到更多的疫苗供應，也要再次感謝所有為此辛苦奔走的民間團體，以及政府團隊同仁。

蔡英文說，從AZ、莫德納到國產疫苗，外界有很多不實謠言，政府已經澄清多次，還是希望黨公職能夠幫忙澄清，一起來拉高疫苗覆蓋率，讓台灣早日達成群體免疫的目標。

蔡英文表示，隨著疫情稍微緩解，國人都很關心警戒降級的規劃，但也要提醒，全球經驗看來，疫情起起伏伏，稍有不慎，防疫又要升級；上週開始的適度鬆綁部分措施，就有場所在重新開業之後，卻因為出現確診者足跡，又必須停業消毒，因此防疫還是要謹慎小心，也希望黨公職都能夠提醒民眾，防疫不可大意。