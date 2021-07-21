蔡英文東奧國手坐商務艙承諾跳票　江啟臣：輕諾必寡信

蔡英文總統曾承諾要讓國手出國比賽搭商務艙，但此次東奧代表團卻跳票。國民黨主席江啟臣下午在黨中常會上表示，輕諾必寡信，蔡總統對自己的承諾竟然如此輕視，不但傷國家選手的心，更是凸顯民進黨政府體育改革的失敗。

江啟臣認為，國家選手才是體育發展的主體，要用最嚴格的標準來檢視我們國家對於選手的待遇，才能以此為基礎，用最誠摯的心，來祝褔所有的選手，超越自己的紀錄，榮耀國家，激勵人民。

江啟臣提醒蔡總統，國家的體育政策不是說過就算，不是通過立法條文就可敷衍了事，更不應該只想靠選手成就沾光，而是要捲起袖子，把事情做好。

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