綠批告陳時中浪費司法資源？國民黨：害怕真相被揭露
國民黨主席江啟臣昨至台北地檢署申告衛福部長陳時中等人圖利高端，遭民進黨團批評以疫謀亂、浪費司法資源。國民黨反批，面對在野黨監督，陳應接受司法調查釐清疑雲，竟瞎扯心灰意冷，還意圖透過民進黨團轉移焦點，逃避司法檢驗。
國民黨表示，蔡政府突襲式通過高端疫苗緊急使用授權（EUA），程序黑箱不透明，關於提交審查完整實驗報告、審查會議紀錄、審查委員名單皆未公開，陳時中與食藥署長吳秀梅涉嫌圖利高端，違反貪汙治罪條例相關規定，明顯失職。
國民黨指出，蔡政府在高端二期期中報告尚未完成階段就已簽訂40.3億採購合約，審查委員名單傳出更換後就迄今未公開，事前撲滅反對聲音讓審查更失公正，其中有沒有涉及圖利？官員有無瀆職？台北地檢署應予調查。
國民黨表示，民進黨如今反過來抨擊在野黨的監督是在浪費司法資源，強力阻止人民得到真相，不知廉恥與慚愧為何物；民進黨動作越大，越加凸顯害怕真相被揭露的窘境。
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