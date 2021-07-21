綠批告陳時中浪費司法資源？國民黨：害怕真相被揭露

食藥署在黑幕重重下「突襲式」強行通過高端疫苗緊急授權（EUA），不公布會議審議過程的黑箱做法，在生技圈及學界引發強力反彈，且效應持續擴大。 「高端疫苗EUA通過，是政府的決定，但最終還是要看台灣人民是否同意而且接受。」中研院院士陳培哲接受本報採訪時表示，政府應讓人民有免於恐懼、免於匱乏的自由，學術界人士有社會責任把專業的知識告訴人民，人民才足以判斷政府的施政，...

2021-07-21 13:23