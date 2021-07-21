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林明溱批管碧玲是「民進黨養的狗」民進黨要求道歉

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書
民進黨立委管碧玲。圖／取自管碧玲臉書

民進黨發言人謝佩芬今天表示，針對國民黨籍南投縣長林明溱昨天在議會答詢時，以不雅字眼辱罵民進黨立委管碧玲一事，要求立刻為不雅、辱罵言語道歉。

選區並非在南投的不區分立委管碧玲，日前質疑南投縣疫苗施打效率低落，林明溱則反批管碧玲是「民進黨養的狗」；管再回應，「我做狗，民意代表本來就是看門狗」。民進黨今發出聲明指出，林明溱不當詞彙謾罵，凸顯其格局低落，除了要求道歉，也奉勸林少點政治操作，別用政治口水推諉卸責，應展現地方首長該有的肩膀。

謝佩芬指出，根據指揮中心公布的全國疫苗接種數據，截至7月19日，南投縣的疫苗覆蓋率19.2%是全國倒數三名、疫苗庫存量24.9%是各縣市剩餘最多的前三名，即便上週末南投縣疫苗施打率提升，但仍然是所有縣市中的後段班。

謝佩芬表示，奉勸林明溱好好規劃如何讓南投縣民可以打到疫苗，不要只會政治算計，推諉卸責，請展現作為縣長該有的肩膀，才是南投縣民最想要看到縣長該有的樣子。

疫苗 民進黨 林明溱

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