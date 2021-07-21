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告圖利高端讓衛福部心灰意冷？江啟臣：陳時中心機重

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣昨天提告政府圖利高端，衛福部長陳時中稱恐讓做事的人心灰意冷。江今批評，陳「心機蠻重的」，但政務官要服務的是人民，不是上司；人民要的是安全有效足夠的國際認證疫苗，人民有一窩蜂說要打高端？記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣昨天提告政府圖利高端，衛福部長陳時中稱恐讓做事的人心灰意冷。江今批評，陳「心機蠻重的」，但政務官要服務的是人民，不是上司；人民要的是安全有效足夠的國際認證疫苗，人民有一窩蜂說要打高端？記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣昨天提告政府圖利高端，衛福部長陳時中稱恐讓做事的人心灰意冷。江今批評，陳「心機蠻重的」，但政務官要服務的是人民，不是上司；人民要的是安全有效足夠的國際認證疫苗，人民有一窩蜂說要打高端？

江啟臣表示，全世界主流國際疫苗都至少做三期試驗期中報告提出來，但政府不要求高端疫苗做三期試驗，甚至連實際二期試驗可能都還沒完成，就以國際上沒有共識免疫橋接授予緊急使用授權（EUA），這是全世界最低標準的EUA給法。

江啟臣說，從法律面來看，官員作為人民公僕，民進黨政府官員在授予高端EUA過程，有沒有圖利自己或他人？陳時中要反映民意還是上意？認為人民才真的心灰意冷，想打的疫苗打不到。

江啟臣表示，為釐清疫苗採購情形，立法院年初要求成立疫苗調閱小組，結果成立了卻不開會，現在只能請司法調查，這也是能把真相揭露的唯一管道，提告是要讓真相還原。

高端疫苗 江啟臣 陳時中

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陳時中：高端每月提監測報告

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