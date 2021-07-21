因應歐盟碳關稅 綠委籲溫管法修成「氣候變遷行動法」

歐盟上周公佈「碳邊境調整機制」，預計2026年起正式對出口至歐盟的高碳排產品課徵關稅。民進黨立委洪申翰、蔡其昌、蘇巧慧及林楚茵邀請專家學者開記者會，強調美、日皆表達將跟進碳關稅制度，所帶來的全球效應恐影響各國產業鏈，因此提出速修「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷行動法」、完備台灣碳定價、各部會啟動淨零路徑等主張，重申台灣政府應積極面對，提出具體方案助產業低碳轉型。

洪申翰等人因應歐盟碳關稅的四項主張分別是，第一、儘速將「溫管法」大修成「氣候變遷行動法」，達成國際淨零路徑，第二、完備台灣碳定價法規並儘速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅，第三、提出具體方案協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制，第四、淨零路徑納入各部會政策規畫，財經部門別再當路人。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，「歐盟一旦開徵碳關稅，意味著全球碳定價時代來臨，以後企業排碳要付錢。」企業必須進行碳管理，檢視碳排放熱點，分析該從前端研發、產品設計、產品製造或供應鏈等階段降低碳排放。

台灣環境規畫協會理事長趙家緯表示，臺灣應儘速採取2023年施行碳費，建立產業碳管理能力，並於2026年時施行能源稅，以可比肩國際碳價水準之稅率，避免碳關稅。

洪申翰表示，台灣要邁向淨零，溫管法全面翻修會是一個重要的里程碑，去年底二十位跨黨派立委聯合提出的「氣候變遷行動法」草案就包含碳費制定的內容，這也是因應歐盟碳關稅的必要制度。

蔡其昌表示，政府絕對要扛起氣候行動的最大責任，目前立法院已經有七個由立法委員所提溫管法修正案版本，行政院要加緊腳步提出版本，一起努力在本會期完成審議，立即進行台灣氣候行動。

蘇巧慧指出，環保署去年七月與英國在台辦事處合作委託英國智庫所做的報告，也建議台灣碳費應該從每噸300元台幣的費率開始，未來逐步調升。

林楚茵表示，歐盟對於碳關稅議題只會更加強硬，並喊話「你終究是要繳碳關稅的，何不先繳給自己人？」建議政府可採取碳費先行、接軌碳稅的方式，讓台灣企業先適應碳費成本，利用政府經費逐步減碳，日後才能接軌歐盟。