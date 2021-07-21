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歐盟定新碳排標準 綠委籲修法趕上

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

歐盟制定新碳排標準，各國將很快因應，台灣也必須儘速修法！」綠委洪申翰、蘇巧慧、蔡其昌等人21日召開記者會，呼籲政府儘速推動《溫室氣體管理法》修法，並制定碳價法規，以跟上歐盟最新減碳標準。蔡其昌說，台灣經濟以中小企業出口導向為主，更需要政府協助減碳，跟上各國標準。

減碳潮流無法回頭

洪申翰表示，歐盟近日制定了「碳邊境調整機制（CBAM）」法案，預計2026年起正式對出口至歐盟的高碳排產品課徵關稅。美國、日本也都有跟進CBAM的意向，這顯示新一波全球產業鏈供應戰已經開打，貿易出口導向的台灣，必須積極拿出策略因應，例如政府應立法要求耗能產業揭露排碳資訊。

他希望環保署能儘速推出新的《氣候變遷行動法》，而經濟部、財政部等部會也不能置身事外，需要與立法院討論有關碳定價、碳稅徵收的機制。洪申翰指出，根據CBAM法案規定，若出口商可以證明產品在原產地國已有負擔碳價，則可獲得責任抵減，減碳標準若優於歐盟甚至可免徵，政府應儘速行動。

蘇巧慧也提到，受到新冠病毒威脅是非常即時的感受，相較之下，氣候變遷看起來是溫水煮青蛙，但目前體感溫度愈來愈高的情況下，氣候變遷已經嚴重影響到人類生存，而國際目前普遍的共識認為，收取碳稅是減碳最有效的方式，台灣法規也必須要跟上，制定產業排碳標準，以驅動產業提早汰換製程。

產業、碳稅要跟上

「台灣不是低度發展國家，無法從世界的減碳浪潮中豁免！」台灣環境規劃協會理事長趙家緯分析，雖然歐盟第一波收碳稅名單中，只有水泥、鋼鐵、鋁業、肥料與發電業，看似對台灣影響不大，但若美國與日本都要跟進，加上減碳已勢在必行下，台灣高度出口的產業導向也必須做好準備。

「減碳是跨部會的共業！」KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，減碳是環保署做的事，但如果要從減碳中獲得收益、減少損失是經濟部、財政部、農委會等部會共同該做的事，各部會不能將責任都給環保署扛；趙家緯也呼籲綠委，監督財政部履行轉型白皮書的承諾，設立能源稅、碳稅。

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減碳 歐盟 氣候變遷

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