「一日萬餐」助民眾度難關 國民黨全國215處推待用餐

疫情三級警戒重創國內民生經濟，不少經濟弱勢家庭民眾與學童基本三餐都出問題。國民黨今宣布啟動全國22縣市推出愛心「待用餐」服務，目前共提供215個愛心餐廳據點，以全台「一日萬餐」規模，提供有需求民眾度過難關。

黨主席江啟臣表示，參與愛心待用餐的餐廳除會在店門口有標示外，愛心待用餐地圖也會上傳國民黨數位黨部APP，方便民眾查詢，看APP就知道距離提供待用餐餐廳有多遠。江說，計畫由黨籍立委蔣萬安帶頭先行，黨再於全國串聯。

江啟臣認為，吃飯這件事好像很簡單，但對很多基層百姓現在要好好吃一頓都很困難，這次號召各界與地方善心力量，募集資源推愛心待用餐，可以照顧生活弱勢民眾，也可照顧小店家，一兼二顧。

黨秘書長李乾龍指出，計畫從發想到實現僅2周，但社會上因少一餐而需要幫助的人非常多，國民黨這一波只是拋磚引玉，盼喚起社會善心人士後續也能共襄盛舉，希望未來能有500家，甚至到1000家餐廳參與，一起幫助社會需要的人。

蔣萬安表示，在這波疫情肆虐下，餐飲業受重創，社會有不少缺一餐之助的民眾，才讓他興起在地方推動待用餐想法，也因此更發現很多需要幫助民眾並不在政府紓困範圍，政府紓困漏接的民眾比想像多太多，「政府不做的我們來做」。

蔣萬安說，有參與的麵店透露，經常會有4個小朋友到店裏只點三碗麵，因其中1人家境困難，麵就大家輪流吃；上周三重還有個單親媽媽為領待用餐，騎車帶兩個孩子到信義區，國民黨擴大推動愛心待用餐，就可幫助更多人。

蔣萬安也呼籲，只要有熱忱想加入愛心待用餐計畫的民眾，餐廳店家不論可以提供多少份都歡迎；民眾若想支持，就去參與的店家消費相挺。

江啟臣表示，因疫情影響，國內失業率創7年新高，失業人口達50萬人，放無薪假勞工有3萬人，人民不知道什麼時後能恢復正常生活，愛心待用餐是互助的概念，誰有需要就來幫助他，以一餐之力，相挺大家度過當前難關。