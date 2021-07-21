快訊

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

滅頂直播：鄭州「千年級暴雨」為何淹死地鐵12人？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨團：江啟臣撤告道歉 督促藍營執政縣市打疫苗

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

國民黨主席江啟臣質疑高端疫苗通過緊急授權（EUA）是黑箱，昨天按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅失職。民進黨團立法院黨團今天指出，江啟臣為黨主席選舉以疫謀亂，無端抹黑、浪費司法資源又一樁，嚴重打擊防疫士氣，現在疫苗覆蓋率後段班都是藍營執政縣市，有時間打擊中央，不如放更多心思在執政縣市，「敬告江主席撤告並道歉，懸崖勒馬，不要浪費司法資源。」

民進黨立法院黨團書記長羅致政指出，陳時中昨天說心灰意冷，黨團也感到很不捨，這場戰爭還沒結束，警告國民黨不要扯指揮中心後腿；從7月初指控食藥署特權超打，現在又抹上圖利、貪汙，國民黨鎖定的不只是衛福部，還是防疫最重要的食藥署，不得不懷疑陰謀論，希望製造更多混亂，打擊防疫節奏。

羅致政說，根據7月19日資料，全國疫苗接種人口涵蓋率已達22.48％，但全台低於20％的縣市，全是國民黨執政縣市，最後一名新竹縣15.7%、苗栗18.7%、南投19.2%，還有六都最低的台中19.66%，但反觀民進黨執政縣市都超過20%，國民黨與其打亂中央防疫節奏，不如好好鞭策執政縣市加快施打。

民進黨團副幹事長黃世杰說，國民黨指控EUA審查標準全世界最低、緊急授權通過前就要採購和說疫苗買得不夠等，但專家會議使用的免疫橋接方法歐盟、韓國甚至日本都採納這樣標準，完全沒有黑箱作業，台灣外購疫苗也必須在拿到緊急授權才能採購，國民黨的指控非常可笑，懷疑就是為了黨主席選舉，將選舉內部矛盾外部化，打擊防疫成果不遺餘力，相當不齒。

民進黨團幹事長劉世芳說， 新黨主張統一的人士曾經提告陳時中和蔡英文總統，國民黨根本是「東施效顰」，不管國產疫苗或國際疫苗，一路一直黑，「以疫謀統」非常清楚，江主席為了黨內選舉配合演出，但人民眼睛是雪亮的，請江啟臣督促接種率低的執政縣市，並且撤告，不要浪費司法資源。

民進黨立委鄭運鵬說，去年7月31日，時任國民黨書記長蔣萬安等人開記者會時說，疫苗是國安問題，有錢都不一定買得到，中央開發疫苗要每個月報告進度。國民黨去年態度是這樣，今年卻是看到一支疫苗黑一支，江啟臣還帶黨團三長去立法院提告，對指揮中心情何以堪，需要做到這樣地步嗎？江啟臣必須撤告，並且跟國人道歉。

高端疫苗 國民黨 民進黨

延伸閱讀

陳時中：高端每月提監測報告

高端通過EUA告陳時中 民進黨批江啟臣為連任主席作秀

拚「一天萬餐」助民度難關 國民黨明全國推愛心待用餐

疫苗爭議 民進黨團：國民黨不要幫江啟臣擦屁股

相關新聞

歐盟定新碳排標準 綠委籲修法趕上

「歐盟制定新碳排標準，各國將很快因應，台灣也必須儘速修法！」綠委洪申翰、蘇巧慧、蔡其昌等人21日召開記者會，呼籲政府儘速推動《溫室氣體管理法》修法，並制定碳價法規，以跟上歐盟最新減碳標準。蔡其昌說，台灣經濟以中小企業出口導向為主，更需要政府協助減碳，跟上各國標準。

「一日萬餐」助民眾度難關 國民黨全國215處推待用餐

疫情三級警戒重創國內民生經濟，不少經濟弱勢家庭民眾與學童基本三餐都出問題。國民黨今宣布啟動全國22縣市推出愛心「待用餐」...

民進黨團：江啟臣撤告道歉 督促藍營執政縣市打疫苗

國民黨主席江啟臣質疑高端疫苗通過緊急授權（EUA）是黑箱，昨天按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅失職。民進黨團立法院...

影／國民黨發起愛心餐 批執政黨不做在野來做

國民黨今天舉行記者會，發起愛心待用餐活動，主席江啟臣表示，許多弱勢民眾生計受疫情影響，連求頓溫飽都成問題，因此發起待用餐...

東奧選手商務艙跳票引出網軍帶風向？ 選手們都替一個人喊冤

有「世界球后」美名的台灣羽球好手戴資穎拍下自己全副武裝，搭機出征東奧賽事的照片，只是照片上的心情卻是「懷念長榮商務艙」。民眾不捨東奧選手委屈坐經濟艙，先前承諾要讓國手坐商務艙的蔡英文總統馬上道歉，行政院長蘇貞昌更是道歉三次，蘇揆當初在立法院承諾的紀錄曝光，蔡政府自己打臉自己，臉都腫了，體育署長因此請辭、教育部長潘文忠被點名下台，坐商務艙的體育署官員被罵翻，不過選手們昨晚都替一個人大聲喊冤。

黃偉哲讓日僑優先打承諾跳票？ 衛生局坦承沒有優先權

台南市長黃偉哲日前公開感謝日本贈送台灣疫苗，並承諾在台南的日僑可以優先注射疫苗，卻有從日本返回台南的日籍台裔僑民向媒體投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。