民進黨團：江啟臣撤告道歉 督促藍營執政縣市打疫苗

國民黨主席江啟臣質疑高端疫苗通過緊急授權（EUA）是黑箱，昨天按鈴告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅失職。民進黨團立法院黨團今天指出，江啟臣為黨主席選舉以疫謀亂，無端抹黑、浪費司法資源又一樁，嚴重打擊防疫士氣，現在疫苗覆蓋率後段班都是藍營執政縣市，有時間打擊中央，不如放更多心思在執政縣市，「敬告江主席撤告並道歉，懸崖勒馬，不要浪費司法資源。」

民進黨立法院黨團書記長羅致政指出，陳時中昨天說心灰意冷，黨團也感到很不捨，這場戰爭還沒結束，警告國民黨不要扯指揮中心後腿；從7月初指控食藥署特權超打，現在又抹上圖利、貪汙，國民黨鎖定的不只是衛福部，還是防疫最重要的食藥署，不得不懷疑陰謀論，希望製造更多混亂，打擊防疫節奏。

羅致政說，根據7月19日資料，全國疫苗接種人口涵蓋率已達22.48％，但全台低於20％的縣市，全是國民黨執政縣市，最後一名新竹縣15.7%、苗栗18.7%、南投19.2%，還有六都最低的台中19.66%，但反觀民進黨執政縣市都超過20%，國民黨與其打亂中央防疫節奏，不如好好鞭策執政縣市加快施打。

民進黨團副幹事長黃世杰說，國民黨指控EUA審查標準全世界最低、緊急授權通過前就要採購和說疫苗買得不夠等，但專家會議使用的免疫橋接方法歐盟、韓國甚至日本都採納這樣標準，完全沒有黑箱作業，台灣外購疫苗也必須在拿到緊急授權才能採購，國民黨的指控非常可笑，懷疑就是為了黨主席選舉，將選舉內部矛盾外部化，打擊防疫成果不遺餘力，相當不齒。

民進黨團幹事長劉世芳說， 新黨主張統一的人士曾經提告陳時中和蔡英文總統，國民黨根本是「東施效顰」，不管國產疫苗或國際疫苗，一路一直黑，「以疫謀統」非常清楚，江主席為了黨內選舉配合演出，但人民眼睛是雪亮的，請江啟臣督促接種率低的執政縣市，並且撤告，不要浪費司法資源。

民進黨立委鄭運鵬說，去年7月31日，時任國民黨書記長蔣萬安等人開記者會時說，疫苗是國安問題，有錢都不一定買得到，中央開發疫苗要每個月報告進度。國民黨去年態度是這樣，今年卻是看到一支疫苗黑一支，江啟臣還帶黨團三長去立法院提告，對指揮中心情何以堪，需要做到這樣地步嗎？江啟臣必須撤告，並且跟國人道歉。