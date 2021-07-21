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賴清德參加亞洲生技大會 期許台灣扮演更積極角色

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。圖／總統府提供
副總統賴清德。圖／總統府提供

副總統賴清德今天以錄影方式參加「2021亞洲生技大會」線上開幕，期盼透過國際生技大會。賴清德表示，要讓世界看見台灣防疫及生技醫療科技亮點，也期許能強化亞洲生醫產業發展、促進國際合作，讓台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，並進一步提升台灣對全球健康福祉的貢獻。

賴清德指出， 包括國際論壇、生技展覽館、一對一商機媒合會等活動，依然以線上方式熱烈展開，除了代表台灣人民同島一心、團結防疫已經初具成果外，也展現在疫情期間台灣運用科技維持經濟活動正常運作的優勢。

賴清德表示，COVID-19影響了全世界，亞洲也不例外。今年5月台灣面臨COVID-19和Delta變種病毒侵襲，現在疫情已大致控制住，展望未來，如何藉由這次危機，繼續超前部署、全面檢視台灣的防疫體系，盤點台灣生技產業的優勢與劣勢，為下一次危機預做準備，這將是台灣在亞洲努力的重點。

賴清德指出，就如同今年亞洲生技大會主題「A Brave New Era for Biotechnology」所彰顯的，因應COVID-19疫情，台灣在亞洲要努力提升防疫篩檢能量及疫苗研發生產製造，積極整合各界的防疫研發技術，以期在全球疫情管控、預測防護、醫藥品供應等各方面，都能成為未來防疫的堅強後盾，期盼透過這次大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升對全球健康福祉的貢獻。

生技 賴清德 疫情

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