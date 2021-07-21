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戴資穎赴東奧擠經濟艙聲量炸鍋 蔡英文道歉難擋下全民責難

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image source :組圖/戴資穎IG、蔡英文FB

文／羅文芳

羽球國手戴資穎在IG揭露，中華代表隊選手是搭「經濟艙」赴東奧事件，羽球國手戴資穎在IG揭露，中華代表隊選手是搭「經濟艙」赴東奧事件，在網路引起軒然大波，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量觀察，戴資穎約莫中午才在IG發文搭經濟艙，半日就累積73,612筆聲量，成為當日最紅話題人物。在網路引起軒然大波，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量觀察，戴資羽球國手戴資穎在IG揭露，中華代表隊選手是搭「經濟艙」赴東奧事件，在網路引起軒然大波，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量觀察，戴資穎約莫中午才在IG發文搭經濟艙，半日就累積73,612筆聲量，成為當日最紅話題人物。穎約莫中午才在IG發文搭經濟艙，半日就累積73,612筆聲量，成為當日最紅話題人物。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/07/19）

戴資穎搭經濟艙網炸鍋　5小時向上燒至蔡英文、蘇貞昌道歉

19日下午1點指揮中心剛舉行完疫情記者會，宣布高端疫苗通過EUA緊急授權，但由於使用免疫橋接，不經第三期臨床試驗即可通過EUA緊急授權，經衛福部核准製造，最快8月就能出貨安排國人施打，且採用專家閉門審查方式通過，隨即引發醫界、學界和在野黨的強烈批評。

但疫情記者會才剛結束，高端話題正在發酵「戴資穎搭經濟艙」事件馬上爆發，戴資穎約在中午於限時動態打卡「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」後，下午2點開始有網路關注，後續戴資穎3點發出飯店、便當照片，再次造成網友熱論「為台灣選手感到可悲」、「安排個座位都可以出錯，是幹什麼吃的= =」、「蔡英文好像什麼都管不到呢」、「看好了世界，世界球后，經濟艙」等，於傍晚4點超越「高端疫苗通過EUA新聞」戴成為當日話題人物。

眼看風波不斷鬧大，事件爆發後5小時，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌晚間7點接連發文道歉，登上網路溫度計熱FB互動數第四、第五名，教育部長潘文忠7點半也上火線開記者會鞠躬致歉，使讓戴資穎經濟艙事件，在晚間8點創下聲量高峰13,853筆，網友對政府漠視體育國手權益感到不滿，總統蔡英文先前曾「答應讓國手與教練搭商務艙」跳票遭熱議，也使蔡英文聲量晚間8點抬高至2,515筆。

image source:網路溫度計／熱FB排行（分析區間：2021/07/19）

蔡英文道歉SOP後 體育署張少熙請辭擋風暴向上延燒

球后戴資穎代表國家遠赴東奧比賽，卻有官員搭商務艙，引起網友憤怒往上咎責，從該事件熱門關鍵字中，也可以看到主管體育署的教育部長「潘文忠」、行政院長「蘇貞昌」上至「總統」、「蔡英文」都遭到網友熱論，雖然蘇、蔡兩人在事件爆發後3小時急速道歉，但隨著戴資穎公開赴東奧住處、餐食等，網友關注度不減，不滿情緒仍在醞釀。

回顧蔡英文近半年，曾為黨員趙介佑涉入黑道糾紛、518全台跳電、疫情爆發導致死亡數不斷上升，都是快速道歉，此次發文向選手致歉「實在不夠細心和貼心」後，又被網友發現在IG刪除聲援奧運含有「經濟艙」圖片，再次引起討論，道歉後就由體育署署長張少熙請辭來擋住風暴，不過，兌現對人民承諾才是問題核心，而非只是道歉而已。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢（分析區間：2021/07/19）


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月19日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『戴資穎搭經濟艙、蔡英文、高端疫苗通過EUA』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。


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