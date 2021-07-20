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呂秀蓮打兩劑AZ 建議民進黨公職帶頭打國產疫苗「效忠總統」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮今天在臉書自曝已經完成接種第二劑AZ疫苗。圖／取自呂秀蓮臉書
前副總統呂秀蓮今天在臉書自曝已經完成接種第二劑AZ疫苗。圖／取自呂秀蓮臉書

前副總統呂秀蓮今天在臉書自曝已經完成接種第二劑AZ疫苗，進出醫院前後10分鐘，不痛不腫，輕鬆愉快。她也建議，國產疫苗既經蔡英文總統及前副總統陳建仁掛保證，民進黨公職應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（黨主席）。

呂秀蓮說，她於5月5日自費施打AZ疫苗，當時由COVAX疫苗分配平台配給，韓國出廠，首批給醫護人員施打，但因很多人持觀望態度，衛福部怕疫苗過期，宣布開放自費施打。她認為疫苗得之不易，浪費可惜，立即決定付費施打。

呂秀蓮說，施打第一劑後，手臂略微紅腫，留院觀察30分鐘離去。24小時後逐漸進入頭昏倦怠，手臂略酸疼，吃了一錠普拿疼，一覺到天亮，完全清醒復原。今天施打第二劑，進出醫院前後10分鐘，不痛不腫，輕鬆愉快。

呂秀蓮也說，病毒是人類公敵，疫苗是公共資產，不能浪費，更不應壟斷。生命平等，施打疫苗，不應有特權。她也認為，醫學發達，只要經過合法、科學認證程序，應隨遇而安，不必挑剔。而國產疫苗既經蔡總統及陳建仁掛保證，執政的民進黨員，至少擔任黨公職的人應該帶頭施打，以表「效忠」蔡總統（黨主席）。

呂秀蓮也認為，民進黨中央應針對全國黨員施打疫苗，尤其國產疫苗的意願作調查，以了解民意。

AZ疫苗 呂秀蓮 民進黨

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