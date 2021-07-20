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就職周年 陳菊：讓人生價值發揮極致 為監院獲更多尊嚴

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

監察院陳菊今天在監察院會議發表就任周年感言表示，回顧近一年所經歷的過程，內心充滿熱情，遇到困難時，也會有沮喪心情，縱有起伏，然而回想一生走過民主改革近50年，誠摯希望能夠在公職生涯的最後階段，讓自己的人生價值發揮極致，為監察院獲取更多正面評價及尊嚴，也替國家人權委員會爭取更多未來發展空間，確保社會公平正義的實現。

陳菊表示，第6屆監察委員來自不同領域，是受各界肯定，具有深厚專業能力、高尚品性操守且孚眾望的翹首，為公平正義象徵，社會大眾皆有所期待，期許大家盡其心力，為國家貢獻付出。不同的聲音及批評，是民主社會的常態，只要是基於事實，有所根據，監察院皆予以尊重，也會深自檢討反省，加以改進。

陳菊說，國家人權委員會掛牌運作也將屆滿一周年，經過歷任總統與民間20餘年的努力及奮鬥才告成立，期許大家本於理想，不忘初衷，貢獻專業能力，共同攜手合作，未來也會盡力與各界、立法院溝通說明，尋求支持。目前在現有體制下盡忠職守，精益求精，使更多人願意為人權工作投注更多心力，普及人權理念。

陳菊指出，國家人權委員會已提出兩公約第3次國家報告之獨立評估意見，目前針對身心障礙者權利公約第2次國家報告撰寫獨立評估意見，委員王幼玲、王榮璋投身相關領域工作已逾30年，對各項議題著墨甚深；監察院也對遠洋漁工勞動政策提出調查報告及糾正案，舉出政府機關應努力的改善作為，積極與行政機關對話，皆是監察院為人權努力的表現。除此之外，近一年來國家人權委員會亦與國家文官學院、教育部、民間團體等共同推動人權教育。另積極與亞太地區國家人權機構論壇（APF）等國際人權機構，進行交流合作。

陳菊也說，監察院積極推動「監察服務多元化」數位轉型計畫，開辦視訊陳情，今年1月更擴大到監所，收容人可藉由視訊方式向監察委員陳情，為監察史與獄政史創舉。今年1月起，彈劾案件改採「懲戒案件線上移送系統」移送懲戒法院審理，大幅提升移送效率。未來監察院將用監察績效與人權工作成果，爭取各界認同及支持。

人權 監察院 陳菊

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