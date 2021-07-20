綠委霸佔調閱小組 新冠疫苗採購難監督

「疫苗採購調閱小組都是民進黨掌握，在野黨很難著力，但會以其他方式監督！」對於立院是否能有效監督疫苗採購，國民黨立委陳玉珍表示，採購疫苗的預算並非機密，未來會以質詢等方式持續監督；但時力立委陳椒華坦言，立院執政黨過半，疫苗採購不易監督；民眾黨立委邱臣遠則說，他們會試著讓調閱小組提升至院級。

疫苗採購不許監督？

由於上會期立法院衛環委員會成立的疫苗採購調閱小組在沒有開會的情況下無疾而終，加上衛福部長陳時中曾表示，一再詢問疫苗採購價格是「居心叵測」，讓外界質疑恐無法監督疫苗採購。對此，陳玉珍受訪時表示，在紓困預算通過時，立院有附帶決議通過，調閱小組下個會期需繼續運行。

陳玉珍解釋說，他們曾詢問過主計總處，疫苗採購相關預算並非機密預算，政府運用人民公帑就應該受國會監督，因此衛福部應該將相關資訊公開，如果無法公開也應該將資料提供給立法院，並持續要求政府在國際上採購獲得認證與高效的疫苗。

調閱小組提升院級

「無論有否調閱小組，執政黨在立院都有過半優勢。」陳椒華無奈的說，整個執行方式都還是照執政黨的想法走，在野黨只能不斷的呼籲採購高效疫苗，並用質詢、提案、主決議與記者會等方式督促執政黨。她呼籲，衛福部應公開高端與聯亞的國產疫苗報告，讓立法院檢視EUA過程中是否有瑕疵。

「瞞得了一時、瞞不了一世，衛福部還不如儘快公開資料！」邱臣遠則忿忿然說，執政黨目前的疫苗採購仍處於黑箱。只要每次立委想要向衛福部索資，都會以「機密」為由不願給件、遭受刁難。未來如果持續監督卡關，他也會提案，將委員會級的調閱小組提升成院級，降低民進黨立院黨團的影響力。

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