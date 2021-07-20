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東奧選手回程可搭商務艙 藍委：亡羊補牢意義不大

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，今日出發前往日本。圖為奧運中華羽球隊。 中華羽協提供
東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，今日出發前往日本。圖為奧運中華羽球隊。 中華羽協提供

因防疫考量，我東奧代表團全數教練與選手被安排搭乘經濟艙，相關行政人員卻搭乘商務艙，引發爭議。國民黨立委賴士葆批評，被媒體報導後，政府才亡羊補牢說回程要給他們坐商務艙，都已經比賽完畢，意義也不大了。

國民黨立委林為洲說，2016年蔡英文總統就曾言未來讓選手搭商務艙是基本原則，2017年在朝野一致支持下，「國民體育法」修正通過，當時蔡英文就大聲疾呼在前瞻計畫投入100億元用於體育改革，讓選手能夠擁有更好的照料和資源，無後顧之慮為國爭光。

林為洲抨擊，如今政府口中的改革決心，看到的卻是官員爽搭商務艙，對選手毫無尊重可言，不禁想問「你們爭的是官員的福利，還是選手的權益？」

林為洲說，若以防疫考量為由，採取包機模式，面對4年一次的國際大型體育賽事，難道體育署沒有資源，讓每一位選手在遠赴日本的過程中，都能充分休息做好上場的準備？蔡總統的承諾、官員們的承諾，敷衍了事，辜負選手們對政府的信任。

賴士葆批評，坐商務艙的大官們以為他們是主角，理所當然要被服事的好好的，沒有人想過運動場上的競技賽事，只有代表國家的選手能有機會替我國贏得獎牌，爭取榮耀。

他說，選手才是奧運會的主角，官員和工作人員是配角，整個事件主客被倒置了。還鬼扯什麼因為防疫需求的緣故，既然回程還是一樣要考量防疫需求，可以安排商務艙，為什麼去程不行？

林為洲說，本周五奧運才正要展開，即便政府的散漫讓選手備受委屈，但全國民眾仍引頸期盼中華隊能在奧運場上發光發熱，麻煩體育署亡羊補牢，給予所有選手必要的協助，後面的帳，之後來算。

體育 林為洲 奧運

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