高端審查會議未錄影 高虹安：執政者硬推上市施打意願低

高端疫苗完成EUA審查，食藥署長吳秀梅表示，為讓專家可在會中充分表達意見，審查會議並未全程錄影，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，錄影會妨害表意權。民眾黨立委高虹安今表示，若國產疫苗審查過程不公開、透明，國人施打意願會較其他國際疫苗低落，「執政者愛之適足以害之、硬推上市的策略，造成這樣的社會氛圍」。

高虹安指出，國產疫苗還沒解盲，政府就進行宣傳及採購，以免疫橋接取代三期試驗的EUA標準，都引起社會大眾疑慮，雖先前朝野協商時曾提案，讓EUA審查會議比照美國FDA審查全程直播，但很遺憾最終被民進黨團立委否決。

高虹安說，若無法全程直播，錄影存證或公開會議紀錄也能多少消除國人疑慮，如果這麼重大的會議沒有錄影，一定還會有別的形式記錄會議，且會議中以18比1通過，大部分專家都同意情況下，公布專業科學會議過程應該不會有太大疑慮。

高虹安表示，即便執政黨、特定媒體火力全開力挺國產疫苗，社會大眾疑慮還是需要被消除，如果國產疫苗審查過程不公開、不透明，國人施打國產疫苗意願會較其他國際疫苗低落，「這問題不在國產疫苗廠商或是國人挑選疫苗，而是執政黨、執政者愛之適足以害之、硬推上市的策略，造成這樣的社會氛圍」。