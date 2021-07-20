被南投縣長痛罵是狗 管碧玲大氣回應了

民進黨立委管碧玲近日質疑南投縣疫苗施打率低，南投縣長林明溱今天在議會怒嗆「管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，她管好高雄市就好，別管到南投來」。管碧玲今天受訪時大氣回應「無所謂，讓他發洩一下也好，希望縣長繼續認真趕上打疫苗進度，不要生氣。」

管碧玲說，林明溱不要生氣，她確實關心南投的施打率，而且追蹤了一個星期，並請行政院、衛福部等單位幫助南投，她主張中央應該給南投溫暖，而不是攻擊南投。

管碧玲也在臉書出示給非常關鍵「政府領導人」的簡訊，內容是「我建議中央要用關心協助的立場來幫助南投關心南投，給他們溫暖，否則網路的攻擊立場也會被誤解為執政黨的立場」。