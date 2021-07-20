被南投縣長痛罵是狗 管碧玲大氣回應了
民進黨立委管碧玲近日質疑南投縣疫苗施打率低，南投縣長林明溱今天在議會怒嗆「管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，她管好高雄市就好，別管到南投來」。管碧玲今天受訪時大氣回應「無所謂，讓他發洩一下也好，希望縣長繼續認真趕上打疫苗進度，不要生氣。」
管碧玲說，林明溱不要生氣，她確實關心南投的施打率，而且追蹤了一個星期，並請行政院、衛福部等單位幫助南投，她主張中央應該給南投溫暖，而不是攻擊南投。
管碧玲也在臉書出示給非常關鍵「政府領導人」的簡訊，內容是「我建議中央要用關心協助的立場來幫助南投關心南投，給他們溫暖，否則網路的攻擊立場也會被誤解為執政黨的立場」。
管碧玲說，7月11日周末2日，才打3596人次，但這個周末2日，南投進步了，急起直追，但跟全國比較，還是期待能趕上進度，「南投非不能也，做與不做的問題而已！」縣長卯起勁來，這是南投鄉親之幸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言