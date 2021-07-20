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被南投縣長痛罵是狗 管碧玲大氣回應了

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委管碧玲。圖／本報系資料照
民進黨立委管碧玲。圖／本報系資料照

民進黨立委管碧玲近日質疑南投縣疫苗施打率低，南投縣長林明溱今天在議會怒嗆「管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，她管好高雄市就好，別管到南投來」。管碧玲今天受訪時大氣回應「無所謂，讓他發洩一下也好，希望縣長繼續認真趕上打疫苗進度，不要生氣。」

管碧玲說，林明溱不要生氣，她確實關心南投的施打率，而且追蹤了一個星期，並請行政院、衛福部等單位幫助南投，她主張中央應該給南投溫暖，而不是攻擊南投。

管碧玲也在臉書出示給非常關鍵「政府領導人」的簡訊，內容是「我建議中央要用關心協助的立場來幫助南投關心南投，給他們溫暖，否則網路的攻擊立場也會被誤解為執政黨的立場」。

管碧玲說，7月11日周末2日，才打3596人次，但這個周末2日，南投進步了，急起直追，但跟全國比較，還是期待能趕上進度，「南投非不能也，做與不做的問題而已！」縣長卯起勁來，這是南投鄉親之幸。

民進黨立委管碧玲在臉書出示關心南投簡訊。圖／取自管碧玲臉書
民進黨立委管碧玲在臉書出示關心南投簡訊。圖／取自管碧玲臉書

管碧玲 民進黨 新冠疫苗

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