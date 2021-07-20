我將設代表處 立陶宛經濟部長：雙邊合作新篇章

外交部今天宣布將在立陶宛設立台灣代表處，立陶宛外交部今天表示對於這項宣布表達「歡迎」，立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）表示，這標示雙邊合作的新篇章。

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將在立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in the Lithuania）；吳釗燮說，以台灣為名能讓歐洲的朋友清楚明白這代表台灣2350萬人，意義重大，英文名稱中的「the Taiwanese」代表台灣。這是我國在中國大陸邦交國設立的第一個以「台灣」為名的代表處。

立陶宛外交部在推特上表示，對於外交部宣布將於立陶宛設立代表處表示歡迎，將促進雙方人民在經貿、觀光上的友好合作。

阿爾莫奈特在推特上表示，從台北傳出好消息，立陶宛歡迎台灣將設立代表處的決定，為雙方合作關係標記了新篇章，也會為彼此帶來新契機，並重申立陶宛即將在台灣設立商務代表處的承諾。

阿爾莫奈特月初接受德國之聲專訪時表示，立陶宛預計今年10月或11月會在台灣設立辦事處，立陶宛政府正在進行相關的立法程序。