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國軍「敵人」是誰？立法院籲應先由行政院核定對象

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
行政院通過「陸海空軍刑法部分條文修正草案」函送立法院審議，草案增訂與我國交戰或武力對峙的「政治實體」，也是陸海空軍刑法第10條規定的「敵人」，同時將外洩軍事機密對象擴大至外國人民、香港、澳門居民以及大陸地區人民，並加重其刑。圖／軍聞社
行政院通過「陸海空軍刑法部分條文修正草案」函送立法院審議，草案增訂與我國交戰或武力對峙的「政治實體」，也是陸海空軍刑法第10條規定的「敵人」，同時將外洩軍事機密對象擴大至外國人民、香港、澳門居民以及大陸地區人民，並加重其刑。圖／軍聞社

行政院通過「陸海空軍刑法部分條文修正草案」函送立法院審議，草案增訂與我國交戰或武力對峙的「政治實體」，也是陸海空軍刑法第10條規定的「敵人」，同時將外洩軍事機密對象擴大至外國人民、香港澳門居民以及大陸地區人民，並加重其刑。但立法院建議，草案中所稱與我「武力對峙的政治實體或團體」，應由中央主管機關會同外交部及內政部擬訂，報請行政院核定；且人民與居民定義難分，建議刪除。

行政院擬具相關草案，是因應現時外國、大陸地區、香港、澳門對我國家安全及軍事利益的威脅與日俱增，有效確保我國國家安全及軍事利益，考量刑法第109條與第115條之1及國家機密保護法第32條至第34條均已將適用地域及對象涵蓋外國、大陸地區、香港、澳門或其派遣之人，但卻不區分外國政府是否與我國友善或不友善國家，均與大陸、香港、澳門地區，同列為加重刑罰並不合宜。

行政院通過的草案認為，現有法律僅對於洩漏或交付軍事機密於敵人或其派遣之人者定有處罰規定，對於國家安全及軍事利益的維護有所不足；且鑒於軍事機密一旦外洩於前開地域或對象，所造成損害程度較高，因此明定將軍事機密洩漏或交付於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者的處罰規定。

但立法院法制局研究認為，關於政治實體或團體如何界定，建議增訂空白構成要件明確定義，以符合罪刑明確性原則；而草案第對於外洩軍事機密為各法律間最嚴的刑罰權，宜區分敵人、外國友邦或不友善國家，方符罪刑相當原則等相關法制建議。

法制局研究同時建議，按修正條文第10條所稱「敵人」者，指「與中華民國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體」，但其適用地域及對象尚無法涵蓋大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，及外國政府、人民或其派遣之人。

立法院認為，草案將外洩軍事機密對象擴大至外國人民、香港、澳門居民以及大陸地區人民，如何界定不無疑義，而草案中的「外國」應限定為「不友善國家」，且為符合「罪刑明確性原則」，應將「不友善國家」構成要件明確定義為：「與第十條所列武力聯結之外國」，所謂「武力聯結」例如，與第10條所定義之敵人，彼此間具有軍事同盟、聯合作戰等關係，以資明確區分是否為友善於我國，因此立法院建議刪除「人民」及「居民」，以增列「與第十條所列武力聯結之外國」。而草案中對於外洩軍事機密為各法律間最嚴峻的刑罰權，宜區分敵人、外國友邦或不友善國家，方符罪刑相當原則。

香港 澳門 立法院

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