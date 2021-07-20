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影／又被質疑施打率低 林明溱爆氣痛罵管碧玲是狗

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長林明溱。圖／南投縣議會提供
南投縣長林明溱。圖／南投縣議會提供

南投縣頻遭質疑疫苗施打率低，立法委員管碧玲昨也在臉書評論，南投疫苗剩餘量居高不下，「恐怕縣長林明溱的態度才是關鍵。」林今因此在議會爆氣表示，管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，她管好高雄市就好，別管到南投來」。

管昨在臉書指出，她關心南投疫苗施打率達一周以上，發現南投一直施打不開，至少15至19日，剩餘率居高不下，40%這數字宛如不動如山。盼中央詢問南投是否要幫助？畢竟南投幅員遼闊，偏鄉不便之處、醫療資源、人力系統不如都會！

但她也認為，南投施打率低，「恐怕縣長的態度還是關鍵？」並表示，看到他（林明溱）形容美、日捐贈的疫苗是「丟臉的乞丐疫苗」，再看到南投連莫德納疫苗都打不出去，莫德納的剩餘率高達49%。著實一陣心驚！

管更指，南投疫苗總剩餘量高達42%，到19日為止，覆蓋率才14.8%，並強調，她期待南投若有需要，應接受中央協助；疫苗沒有顏色，南投鄉親的健康也沒有顏色，「縣長要思考的，恐怕是以民為本，讓疫苗打進身體，保護鄉親健康才對！

對此，林明溱今又被質詢疫苗施打狀況時表示，他與縣府團隊、醫護人員等用心服務施打，為疫苗接種從早忙到晚，目前整體施打率已達8成，竟然被民進黨政府抹黑，在報紙上說是全國最後一名，昨天管碧玲，不分區的立法委員也在抨擊。

林更爆氣砲轟管碧玲並表示，不分區也管到南投縣來，連疫苗也抨擊，說南投才打40%，根本是抹黑；而「管碧玲就是民進黨養的一條狗，叫她吠就吠，有夠缺德」，南投施打率都8成了，還在說4成，她有什麼權力管南投縣的疫苗施打率。

林因怒氣植爆表又再次重申「管到底憑什麼權力管南投疫苗注射，管好她的高雄市就好，別管到南投來，毫無意義，這就是民進黨政府叫她講就講，就像一隻狗一樣，叫她吠就吠」，並強調，「昨在網路上看得非常生氣，不實的報導一直抹黑。」

之後，林明溱話鋒一轉並表示，實際上，他早就預料到民進黨政府330億元買疫苗經費不知道會用到哪去，才會像乞丐一樣向國際乞討，「管碧玲委員，妳該監督，該去查的是，這330億元到底用到哪裡，而非監督南投疫苗施打率的高低」。

莫德納疫苗 管碧玲 民進黨

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