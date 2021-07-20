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拚「一天萬餐」助民度難關 國民黨明全國推愛心待用餐

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

本土疫情三級警戒嚴重重創國內民生經濟，不少經濟弱勢家庭民眾與學童基本三餐都出問題。為協助民眾度過難關，國民黨明將連線全國22縣市，推出「待用餐」（愛心餐），以一餐之力，協助生計已難維繫民眾度過難關。

江啟臣表示，黨中央上周決定串聯22縣市地方黨部、民眾服務站與地方公益團體後，至昨天已有150家店家願意參加，還在增加中，預計超過200家參與，之後數位黨部也會把店家資訊放上愛心地圖，希望把力量與愛心發揮到最大。

黨務人士表示，原計畫設定希望全台有千家餐飲店家餐與，但因募集時間匆促，至今還再追加募集過程，若店家總數暫時無法達標，會考慮把原本每個供餐據點每天提供30份待用餐數提升，希望達到全國「一天萬餐」供給目標。

計畫概念創始人、黨籍立委蔣萬安上午也號召主席江啟臣、黨副秘書長李彥秀，黨籍立委林奕華、魯明哲與洪孟楷率先發起響應待用餐行動，為明天活動暖身。

蔣萬安表示，約三周前在選區發起愛心待用餐，發覺回響不錯，上周就進一步發起與黨籍立委串聯，盼能在當前這樣疫情下，讓溫飽有難度的民眾可領取一餐度過困難；上週與江啟臣聯絡，明天黨中央也要發起，全國串聯。

江啟臣說，疫情也無法確保能否短期內結束，民眾生計與經濟受到非常大的衝擊，基層三餐沒著落的人不少，蔣萬安上周提出後，他想到選區也有開便當店志工自己在做，可擴大來做，也呼籲有心人可以直接找店家認養。

江啟臣表示，疫情當下人民生活辛苦，愛心待用餐計畫可以當需要幫助的人，也可幫助店家；溫飽是人民最卑微需求，也是社會安全底線，台灣社會充滿愛心，尤其任何人需要時絕不落人後，疫情會過去，善念會留下。

愛心 江啟臣 疫情

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