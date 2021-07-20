台灣宣布於立陶宛設辦事處 專家：增進多方合作

(德國之聲中文網) 繼本月初立陶宛經濟部長向德國之聲透露將於今年9月或10月在台灣設立辦事處後，台灣外交部長吳釗燮20日透過線上記者會宣布，在與立陶宛政府緊密協商後，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)設立「駐立陶宛台灣代表處」。

這也是台灣繼2003年在斯洛伐克設立代表處後，相隔18年再次於歐洲國家設立代表處。吳釗燮說，設立代表處的相關工作正在進行，有任何進展將與台灣公眾分享。此前，立陶宛經濟與創新部長阿爾莫內特（Aušrinė Armonaitė) 在本月5日接受德國之聲專訪時表示，立陶宛預計今年10月或11月會在台灣設立辦事處，並透露目前立陶宛政府正在進行相關的立法程序。

她當時說：「兩年前我曾以立陶宛議會成員的身份造訪歐盟在台灣的貿易辦事處，當時我也注意到波蘭在台灣也有一個辦事處。我就在想為什麼立陶宛還沒有在台灣成立辦事處，因為我們兩國確實有很強的友誼，雙方的企業也都有興趣建立更多的夥伴關系和聯系。」

對於立陶宛在台灣設立辦事處的具體時程，吳釗燮20日也說，由於程序涉及立陶宛國內法律修訂，所以他未來將在立陶宛同意下對外說明。

立陶宛與台灣近期有不少受到國際關注的互動。6月22日，立陶宛政府宣布將在今年9月底前捐贈2萬劑阿斯利康疫苗給台灣，當時立陶宛外交部長在推特上發文表示，他很驕傲能與台灣人團結抗疫，並寫道：「愛好自由的人們應相互關照。」

專家：互設代表處能增進多方合作

對於台灣與立陶宛互設代表處一事，台灣中興大學國際政治研究所所長楊三億表示，雙方互設代表處後，會先強化經貿丶教育丶文化與社會等比較低門檻領域的合作。他告訴德國之聲：「經濟這一點，我想是台灣跟立陶宛雙邊關系互動一個很重要的基礎，因為那是立陶宛跟北京關系不那麼愉快最主要的因素。」

楊三億認為，台灣與立陶宛在教育與文化領域的交流，可以參考台灣與其他中歐與東歐國家的經驗，透過交換學生等計劃來進行多方面的合作。他說：「設立一個辦事處，然後強化雙邊的經貿經濟丶貿易丶文化與社會的交流很重要，但是我們也要從更多的面向來分析一下，台灣如何從立陶宛的經驗當中了解如何在美中之間這兩大強權之間做出適當的回應。」

雖然台灣與立陶宛過去的經貿額度並不大，但楊三億指出，台灣可以透過新的代表處與外貿協會將台灣的廠商拉到立陶宛或其他波羅的海的國家，在當地辦一些經貿。他向德國之聲表示：「如果我們在立陶宛有一個常設的代表處，我相信在了解當地的經濟需求後，台灣可以找出兩個國家各有的經濟貿易強項，那我想進行這些互補應該是非常棒的。」

(綜合報導)

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