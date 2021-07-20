林鴻道遭綠側翼攻擊 應曉薇：是不爽他幫助柯文哲？

東京奧運中華代表隊19日搭機飛往日本，除了總教練及長官搭乘商務，東奧商務艙名單還包含東奧中華代表團團長林鴻道，對此，台北市議員應曉薇針對林鴻道挨批，替他抱屈，應曉薇說，民進黨側翼想攻擊林鴻道，恐是不爽林鴻道幫助柯文哲太多？疫情時大家都在喊同島一心，「同島一心」這4個字就是林鴻道凱撒飯店集團帶頭喊的。

應曉薇指出，當台北市新冠肺炎疫情最嚴峻之時，台北凱撒大飯店加入抗疫戰線，五星觀光飯店成為台北市首家加強版防疫專責旅館，她曾經送100箱物資到凱撒飯店，送物資時看到曾經裝潢美侖美奐的五星飯店，為了讓台北市的疫情能盡快控制，不惜參與付出，而平安回家的市民也有多人來電希望轉達感謝凱撒飯店及醫護人員在隔離時無微不至的照顧。

應曉薇說，因為凱撒集團同島一心的付出，也的確緩解了台北市的疫情，若因為防疫中央地方不同調，民進黨早不滿意林鴻道幫柯文哲太多，或許是想藉東奧事件發洩一下？若中央為卸責還發動側翼攻擊應該感謝的民間企業，實令人覺得不齒。

應曉薇身兼台北市跆拳道協會理事長，她說，千錯萬錯都是官員的錯，還不是矮化台灣選手的問題，而是有無需求的問題，比如有的選手又高又壯像跆拳道黃鈺仁不會也擠在經濟艙吧？但現在有心人士劍指奧會主席林鴻道要負責，是又想帶風向？

她說，指責林鴻道的親綠民代，為何絕口不提2016年里約奧運，是當時林鴻道心疼選手坐經濟艙拋磚引玉捐1000萬才得以讓蔡英文承諾「未來選手出國比賽坐商務艙」，奧運奪金，林鴻道再給1000萬的獎金嘉惠選手這些事蹟也被選擇性遺忘？

應曉薇說，東奧才出發團長就被攻擊到體無完膚，選手士氣不會被打擊？連蔡英文、賴清德、蘇貞昌秒道歉，不也是擔心東奧成績若不佳至少商務艙事件不會延燒。

應曉薇表示，此事件該檢討的其實是蔡英文總統在國體法修正案三讀通過時提前瞻計畫要編列100億預算進行體育改革，若改革成績單就是讓台灣參加奧運的選手坐經濟艙，官員爽搭商務艙，除顯現蔡總統體育改革的失敗官員該下台負責，豈可任由側翼攻擊長年出錢出力的奧會主席林鴻道，類似言論間接將打擊到東奧教練選手整體士氣。