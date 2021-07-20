台灣將在立陶宛設代表處 蔡英文：重要外交突破

我國將在立陶宛設立「台灣代表處」，蔡英文總統今天在臉書上指出，這是重要外交突破。蔡總統說，上個月，立陶宛政府宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣，立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特上表示：「熱愛自由的人們就該互相照顧。」深深感受到民主夥伴彼此堅定相挺的力量。

蔡總統說，除了防疫，台灣和立陶宛也密切展開各面向的合作。現在，我國即將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），立陶宛也計畫今年秋天在台灣設立辦事處，兩國的友好關係將更上一層樓。

蔡總統說，立陶宛是OECD（經濟合作暨發展組織）成員國，也是歐盟及北約成員國，在生技、衛星、資訊等領域，都有雄厚的產業技術實力，並擁有豐富森林及農牧資源，近年來更致力於推動金融科技創新。相信立陶宛和台灣之間，在經貿、產業、科技等領域，都有更多互惠合作的空間。

蔡總統說，這次在立陶宛設處，是台灣繼2003年在斯洛伐克設處，相隔18年後再次在歐洲國家設立代表處。這是別具意義的重要外交成果，謝謝外交部及第一線外交同仁積極努力，拓展了台灣和各國的實質合作。「未來，我們會繼續走向世界，和更多民主夥伴攜手前行。」