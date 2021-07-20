台灣在立陶宛設代表處 綠委指兩大重要意義

台灣正式要在立陶宛設立代表處，代表處名稱為「The Taiwanese Representative Office in the Lithuania」，民進黨立法院黨團書記長羅致政說，第一個重要意義是，台灣在非邦交國設置代表處，除了索馬利亞用台灣外，其他基於過去歷史都是用「台北」做代表處名稱，因此這次在立陶宛以台灣為名，更符合台灣現狀，凸顯台灣做一個國際政治角色地位。

羅致政說，第二個重要意義是名稱加「THE」，也是第一次用這樣字眼，代表是「唯一」有官方性質的代表處，這是設處重大突破，台灣跟立陶宛親近感加深中，除了台灣口罩捐贈給他們，他們也捐疫苗給台灣之外，相信兩國是「天然的夥伴」， 從地理環境、歷史和普世價值的堅持等各方面，兩國有很多相似地方。

羅致政說，在歷史上，立陶宛有多次被大國殖民、被霸凌記錄，台灣也有殖民歷史和被中國威脅、霸凌經驗，對於大國霸凌都有強烈共同感受，更重要的是台灣跟立陶宛都有對人權自由民主價值堅持，尤其在蘇聯共產集團瓦解後，波羅的海三國用公投、手牽手串連方式展現人民意志，台灣也從中得到很多啟發，在可見的未來，立陶宛當局也表示希望在亞洲部分國家設立大使館 和代表處，期待很快就看到立陶宛在台灣設立代表處。

民進黨立委王定宇指出，立陶宛與台灣處境十分相似，同樣位處面對威權政體最立即直接的威脅，身居捍衛民主自由體制的戰略前線，面臨相同挑戰，有共同合作的契機。

王定宇表示，當台灣和立陶宛在防疫上的互助，成為國際政治的佳話時，立陶宛政府多次表明，今年一定來台灣設置代表處，台灣也在鴨子划水努力推動雙邊關係，尤其最近跨大西洋美歐聯盟有日漸鞏固回穩的趨勢。在這樣的有利局勢及客觀環境條件下，台灣外交部也掌握契機，經過縝密布局，第一線外交人員的沉穩折衝，今天終於突破現實困難。