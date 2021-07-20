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告官員圖利高端通過EUA 江啟臣：黑箱作業 世界最低標

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。國民黨主席江啟臣親赴台北地檢署，按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌貪汙之圖利罪。記者賴佩璇／攝影
中央流行疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。國民黨主席江啟臣親赴台北地檢署，按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌貪汙之圖利罪。記者賴佩璇／攝影

中央流行疫情指揮中心昨宣布，國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，可專案製造。國民黨主席江啟臣今上午在律師葉慶元陪同下親赴台北地檢署，按鈴告發針對高端通過EUA的衛福部及食藥署官員涉嫌貪汙之圖利罪。

江啟臣表示，昨天國產疫苗EUA的審查跟公布，認為完全黑箱作業，標準幾乎是全世界最低的。所有的國人基本上都會支持國產疫苗，但是支持的是安全有效的國產疫苗，支持的不是揠苗助長的國產疫苗。

他說，我們支持的是能夠與國際接軌、安全有效認證的國產疫苗。但是，昨天蔡政府公布的國產疫苗，高端疫苗的EUA，不只標準是全球最低，而且過程黑箱。

為什麼說標準最低？因為這支國產疫苗連二期有沒有完成我們都還不清楚，更不用談第三期的實驗都還沒有做。衛福部居然可以這樣子，草率、搶快、不透明的過程之下，來給予EUA。

他指出，這個大概是全世界首次這樣做，連去年美國川普總統都做不到的事情，蔡英文總統做到了。但是這是拿全民的生命做到的。第二個，過程黑箱不透明，其他主流國際疫苗EUA過程，以美國來講，在通過EUA是公開透明全程錄影。

起碼，參與人員是誰？意見是什麼？不管贊成反對全部公開透明。但是昨天衛福部公開的EUA相關資料跟審查過程，沒有錄影也不知道到底哪一些，包括傳出專家換了一半，到底進去開會的人是誰？反對意見是什麼？通通都沒有。

所以，標準的就是一個黑箱作業。他強調，當然支持國產疫苗發展，但是我們反對黑箱、揠苗助長。支持應比照國際做法，照程序照步驟，完成三期人體實驗，提出報告，再來經過一個公開透明的EUA專家會議來通過。這才是符合程序。

再加上之前有太多疑慮未解，一連串審查爭議，包括之前陳培哲院士的請辭，蔡總統在五月份發表的談話，都讓人覺得護航，甚至用政治凌駕專業及科學，這樣的爭議。

但是，最後來是照劇本演出，7月18號用突襲式的方式，通過授權高端疫苗EUA，然後就要進行生產及施打。更何況，這裡面所支出的經費是全民的納稅錢，這筆交易至少40億，拿所有人民的納稅錢去買一支不知道有沒有效的疫苗。

他表示，過程是如此不透明黑箱的EUA，難道沒有構成圖利嗎？難道沒有違背公務人員該監督而為監督嗎？沒有違背應該執行的職責嗎？所以今天來按鈴申告，要的是真相，反對黑箱。要的是有效、安全、國際認證的疫苗。

高端疫苗 衛福部 江啟臣

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