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我將設代表處 立陶宛國會友台小組主席：民主應加強合作

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
我國駐拉脫維亞代表黃鈞耀(右)及立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis(左)合拍影片說明台灣將在立陶宛設立代表處。圖／取自我駐拉脫維亞代表處臉書影片截圖
我國駐拉脫維亞代表黃鈞耀(右)及立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis(左)合拍影片說明台灣將在立陶宛設立代表處。圖／取自我駐拉脫維亞代表處臉書影片截圖

外交部宣布我國將在立陶宛設立代表處，立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis日前表示，雙方推動相互設處是向世界發出在此時局下，民主國家間應相互加強合作的訊號。

我國目前在立陶宛並未有代表處，對立陶宛的政務及領務由駐拉脫維亞台北代表團兼轄，現任代表為黃鈞耀。

黃鈞耀和Matas Maldeikis日前在立陶宛首都維爾紐斯的維爾紐斯大教堂前合拍影片，說明台灣推動設立駐立陶宛代表處。兩人最後以台灣的珍珠奶茶代替酒，表示要為「台灣和立陶宛的友誼」乾杯。

黃鈞耀表示，台灣將推動設立駐立陶宛代表處，以推動台灣與立陶宛在各面向的關係，包括貿易、投資、教育、文化及科技。Matas Maldeikis說，立陶宛和台灣有相似的歷史與地緣政治挑戰，推動相互設處不僅創造雙方經貿關係的新篇章，在這個時局下，發出民主國家間應加強合作的清楚訊息。

立陶宛 珍珠奶茶 教堂

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