疫苗爭議 民進黨團：國民黨不要幫江啟臣擦屁股

國民黨針對公布疫苗價格議題槓上民進黨，稱立法院決議是民進黨多數暴力強行通過，民進黨立法院黨團書記長羅致政指出，立法院決議通過疫苗全數交貨完成後，再公布採購細節，國民黨居然翻臉不認帳，不要幫國民黨主席江啟臣擦屁股，扭曲變造跨黨派決議，再次證明「江主席打臉江委員」。

民進黨立法院黨團今辦線上說明會，媒體提問江啟臣等人今天上午11時，針對高端通過EUA按鈴申告失職官員，羅致政說，國民黨已經正式提告 ，就尊重司法，沒必要再做政治操作，給司法處理，否則沒意義，今天其他政黨也提到希望公布高端審查EUA的會議記錄，立法院6月18日朝野協商通過各政黨決議，在審查結果公布後兩周內，會將會議記錄去識別化後公布，希望別再說黑箱，公布後審查過程會經得起檢驗。

江啟臣日前發文要求指揮中心公布採購疫苗價格，羅致政說，立法院有通過決議，疫苗全數交貨完成後來公佈採購細節，但國民黨居然翻臉不認帳，說是民進黨用多數暴力強行通過，根本是「睜眼說瞎話」，決議的這三個案子都是朝野無異議通過的案子，國民黨為了幫江主席擦屁股，硬要說決議沒正當性，不要為了江主席扭曲變造。

媒體問到高端疫苗是否願意施打？民進黨立委鄭運鵬指出，他願意接種國產疫苗，在疫情爆發後，國民黨這樣的在野黨，見一支疫苗黑一支， 因此民代要給國人信心，現在EUA通過後，他信任科學證據、程序審查，等到高端疫苗開放預約許可，會獻出手臂施打國產億苗，讓國際看到台灣在生技疫苗做出的貢獻。