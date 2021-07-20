台灣在立陶宛設處 藍委：小心大內宣過頭招反效果

外交部長吳釗燮今天宣布，我國將在立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」。國民黨立委陳以信認為，這是正面發展，但這次並非兩國正式建交，政府用不著說成是外交關係上的重大突破，也要小心可能帶來反效果。

針對台灣和立陶宛互設代表處，陳以信表示，背後主要因立陶宛新政府希望擴大東亞地區經貿外交新政策，希望在東亞各國多設代表處，也因此期待與台灣提升經貿關係。

陳以信指出，立陶宛和中國大陸的雙邊經貿關係近年發展相當有限，立陶宛今年2月才宣布要退出與中國大陸經貿合作機制「17+1」，他認為因為這次並非兩國正式建交，政府用不著說成是外交關係上的重大突破。

陳以信說，既然重點是爭取是實質的經貿關係，名稱上宣稱的突破意義不大，也要小心可能帶來反效果。政府必須避免大內宣過頭，反而可能造成今年蓋亞那事件再度重演。

我外交部今年2月宣布在蓋亞那設立台灣辦公室、美國國務院也立即附和稱許這項進展，結果不到24小時，蓋亞那外交部卻宣布，持續堅守「一個中國」政策，並維持與中國的外交關係，這項協議因「溝通不良」，已即刻終止。