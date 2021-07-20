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評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

台灣在立陶宛設辦事處 蘇貞昌：德不孤必有鄰

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）。圖／行政院提供
行政院長蘇貞昌（中）。圖／行政院提供

我國即將在位處波羅的海的立陶宛設立代表處，行政院長蘇貞昌說，非常佩服波羅的海小國立陶宛，他身處在敵國外力壓迫最前線，卻能為民主自由，舉國那樣堅持，那樣堅持自由民主人權，看到也是同樣身處敵國外力威脅的台灣，同樣堅持自由民主人權，所以「德不孤必有鄰」， 立陶宛同意台灣設辦事處，設處重要意義是台灣的民意，走在世界看得見的地方。

蘇貞昌說，2300萬同胞多年來的努力，尤其是這次在疫情肆虐的情形下，舉國一致大家來對抗疫情，所以雖然這一次疫情嚴峻，但台灣卻又能讓世界各國驚艷看見，短短兩個月內把原來一天五、六百確診案例將到十幾例，這是非常不簡單成績，台灣不必妄自菲薄，台灣是一個同舟一命、同國一命的國家，只要大家齊心合力，不但力量大，會有一席之地，而且遠在波羅的海的立陶宛，都會看見台灣，願意台灣設處，用台灣名義非常重要。

立陶宛 疫情 人權

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