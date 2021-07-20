「成立三餐保衛站」羅智強提市長政見問柯：共襄盛舉？

新北市前市長朱立倫2013年率全國之先，成立「三餐保衛站」，讓生活陷入困難的民眾能到超商取餐應急。準備參選台北市長的市議員羅智強也提出了一項政見，若他當台北市長，將三餐保衛站護弱勢，並建議市長柯文哲共襄盛舉。

羅智強說，疫情期間最讓他心疼的一件事，就是在這波疫情海嘯中，很多弱勢家庭的處境變得極度的困難，有的甚至到了三餐無著的處境，他接到很多的陳情，反應弱勢者無奈的心聲，而他自己也結合一些朋友和一些基層的民間單位合作提供免費送餐的服務。

羅智強說，個人的力量終究有限，這些急需幫助的弱勢者，有賴政府伸出援手，疫情期間，失業的勞工、弱勢的孩子，要怎麼照顧他們的三餐？

他建議柯文哲市長不妨學習新北市「幸福保衛站」的政策，給弱勢者一個「溫飽」。

羅智強說，朱立倫市長任內結合超商及八方雲集，提供免費的取餐服務，也幸好有朱立倫的超前部署，疫情期間的取餐數暴增10倍，照顧到不少弱勢民眾。

羅智強表示，很感謝他提出「自購疫苗」的建議，很快得到柯文哲正面回應，希望柯文哲市長也可以採納這個建議，台北市發起「三餐保衛站」雙北同心，建構更緊密的社會安全網。

羅智強表示，這段日子裡，他的辦公室以及「我+1」粉絲團轉介了很多愛心物資，全國各地也都有店家發起「待用餐」，透過民間的力量，讓孩子不至於挨餓，但疫情的肆虐突如其來，民間「待用餐」的資訊及供應，也是到了7月才比較成熟，從疫情爆發到7月，這中間的空窗期，需要政府想辦法填滿。

羅智強表示，如果他是台北市長，為了將來的天然災害，會成立「三餐保衛站」，讓生活陷入困難的民眾，能到超商取餐應急，最快、最方便，也最簡單，但他不是台北市長，所以，只能把這一份責任期許交託給現任市長柯文哲。

他說，2013年的朱立倫市長率全國之先，提出前瞻的幸福保衛站，2021年的侯友宜市長延續服務無數民眾受惠，這才叫做超前部署，「柯市長，你願意共襄盛舉嗎？」