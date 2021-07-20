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思念的一公厘：日本「京阿尼縱火事件」的浴火重生

PTT和Dcard發言批評政府 孫大千：恐被貼中共同路人標籤

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自孫大千臉書
圖/取自孫大千臉書

國防安全研究院專文稱PTT八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，並稱也可能為中國製國藥疫苗銷台打開窗口。國民黨台北市議員徐巧芯今天也在臉書質疑，「這到底是誰的認知作戰？」她熬夜調查國家安全研究院列出的47個帳號背景，支持民進黨比例高達74%。

對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，因為害怕辛苦打造的「政媒合一」的防線會被數位平台撕出一道破口，民進黨正準備以國家安全之名對網路全面實施變相戒嚴，未來在PTT和Dcard發言批評政府施政不力的鄉民，恐怕都會被貼上中共同路人的標籤。

孫大千說，PTT和Dcard一向是年輕學子非常熟悉，而且頻繁使用的交流平台，取得帳號有一定的門檻和限制。民進黨早期在操作網路作戰時，就常常利用PTT和Dcard發佈訊息帶風向，再由特定媒體隨後跟進製造輿論。

所以，民進黨的網軍頭子們大部分都擁有相關的帳號，也在這兩個平台上發言，甚至反串，正因為如此，在過去幾年中，民進黨在PTT和Dcard都享有絕對的主場優勢。

孫大千，但是，由於民進黨在過去一年多來的防疫作為被看破手腳，疫苗採購政策全盤失敗，導致民怨沸騰，怒火連天，再加上有網軍頭子和綠營政客一搭一唱的在PTT上進行反串和抹紅，更是引爆鄉民炸鍋。

孫大千指出，事實上，根據徐巧芯議員的調查分析，此次國家安全研究院列出的47個帳號的背景，過去支持民進黨的比例高達74%。然而，民進黨為了鞏固政權，統一言論，連一點點不同的意見和聲音都不容許存在，不但對Dcard進行查水錶的行為，現在甚至進一步的把所有提出批評的帳號都全面抹紅。

孫大千說，這根本就是唐鳳口中所謂的「數位威權」，更是代表了網路白色恐怖的時代正式來臨。

民進黨 PTT 孫大千

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