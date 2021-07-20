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蔣萬安槓陳時中：不能以一句居心叵測來迴避國會監督

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安（左圖）與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右圖）。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委蔣萬安（左圖）與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右圖）。 圖／聯合報系資料照片

面對國內疫苗採購資訊不透明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「到現在還要我講疫苗價格的，是居心叵測」。國民黨立委蔣萬安對此不滿表示，絕對不能以質疑的人都是居心叵測來迴避國會監督，更不是一句居心叵測就完全不受國會制衡，國會不可能放任行政部門單獨做決定。

蔣萬安今天將舉行響應待用餐行動記者會，他表示，政府紓困不力，防疫期間的錯誤決策和弊端層出不窮，他將會持續監督、追蹤並究責中央政府責任。他更點名陳時中指「3+11沒有會議記錄」的說法，非常非常的荒謬，不管是消失的會議紀錄還是疫苗採購的黑箱，政府都只有一語帶過。

談及陳時中對於3+11的說法，蔣萬安表示，陳一開始在立法院說會議不是他主持的，是副指揮官陳宗彥，敢這樣講一定有查證過，但最後卻變成事有蹊蹺，實在很荒謬，怎麼可能沒有會議紀錄？中央政府的會議一定會有紀錄。

蔣萬安接著表示，陳時中還說一切他負責，700多條生命他要怎麼負責？從3+11破口到諾富特管理失當，接下來他在立法院會持續來追。蔣萬安強調，「不可能沒有會議紀錄，一定要有人為3+11的會議來負責」。

蔣萬安也批評陳時中「居心叵測」的說法，強調絕對不能以質疑的人都是居心叵測來迴避國會監督。蔣萬安舉例，國防軍事採購也有簽相關的保密條款，但這不是規避國會監督的理由，相關資料立委都可以調閱，民主國家的行政作業接受國會監督是天經地義。「不是一句居心叵測就完全不受國會制衡」，不可能放任行政部門單獨做決定。

蔣萬安說，而且主計總處已經說了疫苗不是機密預算，到底特別預算編了這麼多錢，這些都是納稅人的錢，為什麼到現在疫苗還不夠？民眾施打的很多疫苗還是靠國外捐贈還有未來台積電、鴻海的捐贈，政府買的疫苗一直沒到貨，錢到哪裡去了？這部分不受國會監督，完全沒有道理。

蔣萬安 疫苗 陳時中

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