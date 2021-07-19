蔣萬安發起贊助待用餐 「政府做不到，我們來做」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。圖／蔣萬安辦公室提供

國民黨立委蔣萬安響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。他說，在疫情期間，看到許多餐飲業苦撐但仍堅持提供待用餐，這一點小小的贊助，除了幫忙店家的生意，也照顧需要的人，吃飽了，才有力氣走下去，不是嗎？「政府不做，做不到的，我們來做」。

蔣萬安表示，許多餐廳、小店雖然生意掉八成，但持續有在做待用餐（等待你來取用的餐），因此三周前他開始與店家談合作，自掏腰包贊助100份餐點，「這波疫情對原本就在供應待用餐的店家影響很大，但他們並不想中斷提供，咬牙苦撐」，給予一點小小贊助，他們都很高興、很感動。

蔣萬安說，他選區的「天一熱炒」、「武吉家」做待用餐六、七年，背後有很多的故事。如賣拉麵的武吉家，一開始是發現有4個小學生，每次來店裡都只點3碗麵輪流吃，其中1位特別瘦小，其他同學都會叫他多吃一點。

蔣萬安說，店家詢問後才發現原來是該學生家境不好，三餐溫飽都有問題，因此同學才分著他吃。店家看到此景象很難過，後來就跟那個學生說「叔叔家麵很多吃不完，免費提供一碗給你！」並持續提供不少貧困的家庭待用餐。

蔣萬安接著說，還有一間餐廳有一天遇到一個40初頭的客人突然來「贊助待用餐」，他的薪資袋只有6000元，卻願意來幫助需要的人。

蔣萬安也提及，上星期三重有一位媽媽帶著孩子來信義區，就只為了來用待用餐，「我看了很難過，決定持續做下去，因此找黨內一些立委和幹部，一起在自己的選區找一些店家來『長期合作』」。明天他將舉行線上記者會，黨中央未來也會擴大辦理，發動全國的愛心待用餐活動。

蔣萬安說，雖然只能小小贊助100份餐，但可以撐兩個星期。他說，有很多民眾不好意思，會一直在門口張望，跟老闆對到眼，老闆主動詢問才給他。蔣呼籲，待用餐沒設任何條件，真的很希望民眾有需要就來領。

話鋒一轉，蔣萬安說：「這不就是政府紓困需要的人嗎？政府紓困漏接的人比你想像還要多太多！」

蔣萬安說，太多基層的民眾來反映拿不到政府補助，中央又不肯普發現金，這次紓困整個規劃得非常混亂，頭痛醫頭、腳痛醫腳，也就是為什麼他要開這麼協調會來跟相關部門溝通，請他們改善，回去修正紓困限制，不要漏接任何人。

國民黨立委蔣萬安響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨立委蔣萬安響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。圖／蔣萬安辦公室提供

蔣萬安 疫情 愛心

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