高端疫苗審查會議錄影會妨害表意權 網友怒：甚麼歪理都能扯

高端疫苗完成EUA審查，核准專案製造，對於審查專家會議是否有錄影，食藥署長吳秀梅今表示，為讓專家可在會中充分表達意見，並未全程錄影；指揮中心指揮官陳時中則表示，錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果，反而是另一種不好的情況。消息曝光後，立即在PTT引起熱議，短時間湧入上百條留言。網友指出，「攸關性命的東西可以搞得這麼黑」、「這麼重大的決定，要不要尊重一下人民？」、「甚麼歪理都能扯」、「會議紀錄就只是一個最低標準」以及「政府的公信力就是這樣敗壞掉的」等。

今日疫情記者會上，吳秀梅表示，核准高端疫苗專案製造申請案，適用於20歲以上成人。為保障國人用藥安全，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告。

對於此次高端疫苗審查會議是否有全程錄影紀錄，吳秀梅坦言，審查過程並沒有全程錄影，並強調「我們要借重專家的專業，他們在會中都充分表達，也想為國人把關。」

陳時中則表示，社會對於專家審查都有很多爭議，有人認為要全程公開，但也有人認為要尊重專家的表意權， 沒有誰好誰壞，「公開也不能保證有背後交易，但錄影會妨害表意權，可能產生不正確的結果，反而是另一種不好的情況。」

消息曝光後，PTT網友隨即留言痛批，「報告長官，完全沒有畫面」、「做壞事才要怕不是嗎？」、「你們要的 我們通通都沒有」、「攸關性命的東西可以搞得這麼黑」、「這麼重大的決定，要不要尊重一下人民？」、「甚麼歪理都能扯」。

此外，也有網友熱議會議記錄的重要性，直言「會議紀錄就只是一個最低標準」、「錄影會妨害表意權？建議把立院直播拿掉」、「現在國家級的會議都不用錄影存查了」、「政府的公信力就是這樣敗壞掉的」、「有夠黑箱」、「專家連講出來的話都不敢負責？」、「不敢公開表達意見的專家算什麼專家」、「噁噁噁噁 黑箱疫苗」。

不只此次疫苗審查會議沒有錄影紀錄，日前指揮中心放寬機組員「3+11」檢疫政策，疾管署日前指出，該管控措施是經疫情指揮中心跨組討論，未作成會議紀錄，引發外界質疑。