參選將縮小蔣萬安、陳時中差距 黃珊珊：人民較關心何時拿下口罩

網路媒體ETtoday新聞雲最近針對2022北市長人選民調，台北市民最支持的藍、綠營候選人分別為蔣萬安、陳時中，若2022為雙雄對決，最新民調，蔣萬安領先陳時中15.2%的支持度；但若台北市副市長黃珊珊加入戰局，民調顯示，將使蔣萬安的部分支持者跑票，蔣萬安與陳時中的支持度差距，也將從15.2%，拉近為6.5%。

對於若投入戰局，將縮小陳時中與蔣萬安的民調差距？對此，黃珊珊今天表示，如同剛剛市長柯文哲所說，台北市有相當多重要的事情要做，她覺得每天的時間都不夠用，疫情還是很嚴峻，，她每天都花很大力量防堵疫情擴賽，市民也還是相當恐懼，每一周從上千例、幾百例、後來兩位數，也非常期待一周變成個位數。

黃珊珊說，人民比較關心的應該是何時可以拿下口罩？而不是關心個人的政治利益，無法理解，怎麼現在有人有心情討論選舉。