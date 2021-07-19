江啟臣邀約找蔡英文談買疫苗 柯文哲：政治口水戰等這關過再處理
台北市長柯文哲打算舉債40億元自購第三劑疫苗，國民黨主席江啟臣邀柯文哲一起去找總統蔡英文談自購疫苗，也被解讀藍白合。對此，柯文哲今天表示，台北市還有防止疫情復發、產業善後復建等問題要處理，現階段還是該做的事情，先做一做，至於政治口水戰，等這一關真的過了，再來處理。
柯文哲說，從現在開始，台北市政府還要防止疫情復發，不要看台北市今天僅一例，大家不要太興奮，最後清零沒有想像簡單，台北市的疫情還要繼續處理，最後一哩路相當困難。
柯說，還有捷運、公車運量掉到以前的25%，坦白說，台北市產業如何善後復健？很多問題現在都出來，現階段還是該做的事情先做一做，至於政治口水戰，等這一關真的過了，再來處理。
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