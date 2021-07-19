高端疫苗通過EUA 高虹安：就是照著政府劇本走

衛福部食藥署昨天完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）申請，准許專案製造。民眾黨立委高虹安今表示，「完全不意外，就是照著政府劇本走」。她也質疑，高端疫苗以「免疫橋接」取代三期臨床試驗，又接連傳出審查委員辭職、換血等風波，都讓人質疑EUA授權不夠嚴謹，以及是否違背蔡英文總統所宣示的「國際科學標準」？

高虹安指出，先前曾建議衛福部食藥署可參考美國FDA審查疫苗EUA時，採用線上直播，降低社會大眾疑慮，但很可惜政府沒有採納，現在包括EUA及其他疫苗採購的很多措施都處於不公開，立委要參與監督也以不夠專業駁回，更啟人疑竇這中間有什麼隱情。

高虹安表示，現在會議中是絕對多數通過，應該可以公布整個EUA審議過程給外界了解，她也同意學者劉宏恩的看法，「衛福部新聞稿沒有說明核准期間有多長、是否限期申請藥證，也沒有說明是否附任何條件，這些資訊應該公開」。

是否認為高端EUA審查有黑箱可能？高虹安則說，這是很嚴重的指控，不太願意輕易使用這個字，但坦白說外界現在確實已經有這樣的印象，「希望政府可以趕快亡羊補牢，挽救一下自己的公信力與國產疫苗的公信力」。

高虹安也提出幾點疑問，高端疫苗臨床試驗只有武漢株數據、聯亞二期期中報告疫苗保護力數據也未正式公布，依照現在EUA標準能否應付變種病毒？而我國EUA採取「免疫橋接」標準，只能推估實質保護力，衛福部記者會更有一張手牌寫明「核准後一年內繳送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness）報告」，代表目前標準尚無法確定保護效益，但政府卻已下訂一千萬劑？「是不是這五百到一千萬名國人接種下去，要到一年後可能才知道有無保護效力？」

高虹安表示，蔡英文總統曾說「政府一定會依照國際科學標準，嚴格把關」，但若國際科學標準仍在討論中，為何不採取最嚴格、最普遍的標準三期臨床試驗？以免施打到保護力不如預期的民眾群體，像穿了「國王的新衣」，於解封時造成疫情隱憂。