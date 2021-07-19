綠委指立法院決議疫苗價格不公開 黃子哲提證據打臉

國民黨主席江啟臣要求政府公布疫苗採購價格，呼籲審計部監督預算，但民進黨團書記長羅致政指說「紓困4.0」特別預算已有朝野決議，在疫苗全數到位後才公開採購等相關細節。但國民黨文傳會副主委黃子哲指出，羅致政是選擇性的誤導，還有其他決議案是要求審計部「儘速」查明，並未設定時間條件是要在疫苗到位後，「羅致政還有民進黨團是審案時在睡覺，還是眼睛有業障？」

黃子哲指出，紓困振興第3次追加預算案的正式審查報告，總共通過210項決議，其中第21項決議內容提到，因疫苗到貨明顯不足，要求審計部「儘速」針對COVID-19 疫苗採購合約及執行的適法性於查核後，向立法院財政委員會提出書面報告。

黃子哲表示，既然稱儘速，那江啟臣要求審計部趕快動起來查明為何早就編列大筆預算採購疫苗，卻與實際到貨量有甚大的落差，何錯之有？民進黨團要自宮國會議員的權責，護航疫苗採購，已經夠丟臉，怎麼好意思批評在野黨幫人民看緊荷包？

黃子哲說，至於羅致政所提的決議，應是第291項決議，要求衛生福利部於疫苗全數交貨完成後，2 個月內公布相關會議記錄，並將相關會議資料送立法院財政及相關委員會備查。此為針對會議記錄，與江啟臣要求的揭露疫苗採購價格或預算使用情形，也並不違背。

黃指出，事實上，根據審計部組織法第五條規定，審計部職責之一就是監督預算之執行，而紓困預算已追加3次，審計部針對先前已執行部分，加以查核釋疑，也是職責所在。更何況，國外許多國家的疫苗採購價格多是公開，連台積電及鴻海購買BNT疫苗也公告周知，衛福部到底在怕什麼？