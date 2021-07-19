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高端通過EUA蔡總統何時打疫苗？總統府回應了

第3輪預約AZ疫苗者明收簡訊 170萬人可接種

高端通過EUA蔡總統何時打疫苗？總統府回應了

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

衛福部食藥署昨天完成專家審查會議，通過高端新冠肺炎疫苗緊急授權（EUA）申請，允許專案製造。外界關心蔡英文總統及副總統賴清德何時會施打國產疫苗？總統府發言人張惇涵今天表示，總統府尊重專家會議依科學專業之審查結果。至於總統、副總統接種國產疫苗，將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規畫，若有定案將適時對外說明。

今年3月，總統府也指出，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對「Made In Taiwan（台灣製造）」的疫苗能安心、有信心。

新冠疫苗

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