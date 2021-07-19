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防範Delta遭爆邊境螺絲鬆了　陳宗彥駁：若有早被揭露

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心7月19日記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、研發組副組長吳秀梅。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心7月19日記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、研發組副組長吳秀梅。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

防範Delta變種病毒邊境管制重要，中央實施入境全面篩檢。但有網友爆料，下機動線混亂、採檢空間不足等等，預言遲早出現破口。對此，副指揮官陳宗彥今天嚴正駁斥，並認為若真有此事，早就被揭露，詆毀國境上有秩序的防疫，對於團隊是很大的傷害。指揮官陳時中說，稱讚做得好的文章更多，大家不要氣餒做好ＳＯＰ就好。

根據網友在PTT上抱怨，他聲稱，自己近期從香港抵達台灣，發現兩國入境措施大不相同，台跟港比起來還是有漏洞，包含深喉唾液採檢站不足、動線規劃混亂、開放免稅店給遊客逛等等。

針對邊境是否擴充防疫、傾銷SOP為何、防疫螺絲鬆了？陳宗彥今在記者會回應，機場是很開放的公共空間，媒體也很多，如果有這位PTT網友描述的事早就被揭露，「我要先嚴正駁斥這個說法。」

陳宗彥說，從去年疫情開始，機場團隊、航空公司CIQS團隊，等候所有旅客接送到集中檢疫場所和返家的防疫車隊，都通力合作幫國人安心返國。因應國際疫情，哪個航班落地，飛機後面就有團隊清消，甚至還有定時傾銷，動線清楚有秩序。

這次採取入境後全面篩檢也一樣，陳宗彥說，從填報入境、搭機之前的填寫資料到入境端，到防疫團隊檢疫的處理，直至領取行李分流安排採檢，都是很有秩序的處理。

採檢的窗口，從一開始跟大家說明5座，到現在T2已經增加14座，總計共19座，T1這兩天也會完成，因為旅客較少；窗口傾銷部分，下個人進來前就會完成，且不只是地板，完成消毒需要兩、三人，旅客也依序搭專車離開機場去旅館，都有秩序一步步完成。

機場

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