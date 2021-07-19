影／PTT批防疫被指網軍 高虹安酸：綠營假帳號才是大宗

財團法人國防安全研究院發表一篇對PTT上疫情討論的研究報告，宣稱相關討論是刻意設計渲染的文本，對政府製造防疫施政壓力。民眾黨立委高虹安批評，這份報告像是誅心之論，把批評政府的人統統歸類為中共同路人，「似乎忽略近年證據顯示，綠營假帳號、分身帳號才是PTT假帳號的大宗」。

高虹安指出，這一份報告披露後，許多被點名是網軍帳號的網友都跑出來自清，其中有些人過去是深綠支持者，或只是單純比較台灣疫苗政策跟國外的不同，發文立意都是良好的，卻因IP位置或今年批評政府較多，被打為中共認知作戰的協作者。

高虹安也質疑，這份報告是否有嚴謹證據做出佐證，還是只是看圖說故事，嘗試說出自己想要得到的結論，她表示，Ai語意分析還有許多要改進努力的地方，如果單純只用這樣判斷，有很大誤判風險，而這份報告用的文字雲分析，也是相當基礎的技術，跟使用的字典有很大關係。

高虹安說，有網友提到這份報告的作者還有引用資料的作者背景，看起來跟執政黨陣營有較接近的關係，國防安全研究院主要是維護我國國防安全還有敵情研究，這樣單位的報告結論跟公信力，是否符合這單位的職能及應負的國家責任，各界都放大作檢視，若用認知作戰扣下一個帽子、妄下斷論，可能傷到台灣引以為傲的言論自由、開放討論的環境，更折損政府公信力。