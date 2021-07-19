中市2000公車司機沒打疫苗 有人怨： 2個月不敢看小孩

中華民國大眾運輸促進會今天指出，台中里鄰長6月已打完疫苗「公車司機命就賤？」為何第七類獨漏公車司機？一名公車司機指出，公車大量減班，天天滿載群聚，且他每天得經過12次醫院載客，擔心把病毒帶回家，已兩個月沒回去看父母與孩子「我的生命誰在乎？」

據了解，公車司機屬第七類接種對象，但中央未列入專案，儘管市府已造冊就等交通部配撥疫苗，市府交通局三催四請，但中央就是一句「沒有疫苗」但至今沒有下文。

促進會主任張詠勝指出，排在第七類的台中市公車司機已造冊，卻還是打不到疫苗，難道市府認為公車司機的命就「賤？」六都中僅台中市尚未為公車司機打疫苗，如今接種對象已來到第八類、第九類。張詠勝質疑，公車司機在第一線為民服務，也會擔心在未知的情況下把病毒帶回家，市府到底為公車司機做了什麼？

張詠勝指出，台中公車班次雖然大幅減班，但司機沒有因疫情嚴重而拒絕開車，冒險載著四面八方來的乘客，司機打疫苗也是為了搭車民眾的權益，期待早日接種，降低染疫風險

一名公車司機在臉書指出，我一單至少經過3家醫院，一天跑4單就要接 12次醫院周遭上下客，因為開公車，已經兩個月沒 看父母孩子了，因大量減班造成車上呈現滿載，天天群聚，「我的生命誰在乎？ 」

公車業者指出，公車司機是弱勢勞工，看了很 心酸很心疼，影響的不是個人而已，是「維持社會必要運作」工作不能停的第七類，屬第七類輪不到，後面第九類卻已開打「誰還意來開公車？」