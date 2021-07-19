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直播／第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中說明

疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

2022雙雄對決 蔣萬安領先陳時中 黃珊珊加入蔣陳差距小

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
這分民調選市，若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從15.2%拉近為6.5%。圖／北市府提供
這分民調選市，若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從15.2%拉近為6.5%。圖／北市府提供

距離2022縣市首長選舉越來越近，網路媒體ETtoday新聞雲最近也針對2022北市長人選調查，結果台北市民最支持的藍、綠營候選人分別為蔣萬安陳時中，若2022為雙雄對決，最新民調，蔣萬安領先陳時中15.2%的支持度；但若台北市副市長黃珊珊加入戰局，民調顯示，將使蔣萬安的部分支持者跑票，蔣萬安與陳時中的支持度差距，也將從15.2%，拉近為6.5%。

距離2022選戰僅剩一年多，但受今年5月新冠疫情大爆發影響，也為政壇掀起一片波瀾，尤其是被列為重災區的首都台北市，市長柯文哲的防疫政策與成效引發諸多聲量，連帶讓被視為柯文哲接班人的副市長黃珊珊，因協助抗疫能見度大增，根據最新民調顯示，黃珊珊參選2022，將會影響台北市長選舉結果，預期台北市也將是2022選戰最受矚目的關鍵地區。

根據ETtoday新聞雲7月13日至16日，針對18歲以上的台北市民進行2022台北市長人選調查。藍營中，台北市民最支持蔣萬安；綠營中，台北市民最支持陳時中。若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則以蔣萬安勝出，目前支持度差距為15.2％。

但若台灣民眾黨派出黃珊珊加入戰局，會使蔣萬安的部分支持者跑票，將蔣萬安與陳時中雙方的支持度差距從15.2%拉近為6.5%。

至於與去年九月民調相比，這次的最新民調，陳時中支持度下滑2.8%，分析5月新冠疫情爆發後，指揮部署遭受質疑所受到的衝擊；蔣萬安支持度則是小幅增加1.4%；但值得注意的是，黃珊珊的支持度大幅提升7.3%，顯示柯文哲在這次防疫戰役中，確實轉移不少支持度給黃珊珊。

不過民調單位也提醒，因距離選舉還有一年多時間，後續變化仍有待觀察。

立委蔣萬安(右)上午出席「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」福箱捐贈活動。圖／截自Udn TV直播畫面
立委蔣萬安(右)上午出席「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」福箱捐贈活動。圖／截自Udn TV直播畫面
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

北市 蔣萬安 陳時中

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