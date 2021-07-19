連任戰鬥班底形成？ 台東縣府人事近頻異動
台東縣政府秘書長才換人，如今又傳出包括3名局處長和3名科長傳將異動，但未發布前仍有變數。縣府則表示人事未發布無法回應，僅表示縣政優先，會適才適用；外界則認為縣長饒慶鈴正在調整明年連任的競選戰鬥班底。
縣府前秘書長陳明仁7月16日屆齡退休，由財政暨經濟發展處長盧協昌升任秘書長，暫兼財經處長，但近期傳聞還會有新一波人事聯動，包括3名局處長和3名科長傳將異動，但未發布前仍有變數。
目前傳聞可能新任的局處長之一是縣長饒慶鈴擔任議長時的舊部屬；縣府內則有2名局處長互調；另有一個局處一次換掉3名科長。因其中一名調動的局處長工作和選務有關，未來財經處長也不適合長期兼任，外界視為是為明年地方選舉的戰鬥班底規畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言