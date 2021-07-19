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連任戰鬥班底形成？ 台東縣府人事近頻異動

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣府前秘書長陳明仁（右）退休，縣長饒慶鈴（左）感謝他多年辛勞和付出。圖／縣府提供
台東縣府前秘書長陳明仁（右）退休，縣長饒慶鈴（左）感謝他多年辛勞和付出。圖／縣府提供

台東縣政府秘書長才換人，如今又傳出包括3名局處長和3名科長傳將異動，但未發布前仍有變數。縣府則表示人事未發布無法回應，僅表示縣政優先，會適才適用；外界則認為縣長饒慶鈴正在調整明年連任的競選戰鬥班底。

縣府前秘書長陳明仁7月16日屆齡退休，由財政暨經濟發展處長盧協昌升任秘書長，暫兼財經處長，但近期傳聞還會有新一波人事聯動，包括3名局處長和3名科長傳將異動，但未發布前仍有變數。

目前傳聞可能新任的局處長之一是縣長饒慶鈴擔任議長時的舊部屬；縣府內則有2名局處長互調；另有一個局處一次換掉3名科長。因其中一名調動的局處長工作和選務有關，未來財經處長也不適合長期兼任，外界視為是為明年地方選舉的戰鬥班底規畫。

饒慶鈴

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