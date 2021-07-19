江啟臣要求公布疫苗價格 綠營諷：江主席打臉江委員

關於疫苗採購價格，國民黨主席江啟臣批評，審計部配合行政機關說是機密不能提供宛如東廠，他7月8日發函給中央流行疫情指揮中心，要求提供疫苗採購進度。民進黨立院黨團今指出，立法院早已做出決議，在全數交付疫苗後再公開採購資料，江啟臣三讀時也在現場，忘了自己是委員嗎？「很遺憾的江主席在打臉江委員。」

民進黨團書記長羅致政指出，中央流行疫情中心指揮官陳時中已說這時候去探測了解疫苗價格，可說是居心叵測。國民黨真的是司馬昭之心路人皆知，國民黨若有聽沒有懂，就是太笨，要嘛聽懂了就是太，又笨又壞才是問題。

羅致政說，江啟臣發文行為，根本是忘了自己是立委，立法院6月18日朝野已決議，擔心這時候疫苗價錢曝光，有合約機密問題，洩漏恐讓疫苗供貨合約無效等，在267決議清楚寫到全數交貨完成，向財政委員會提出報告，290決議明年9月送財政委員會來備查，291也提到全數交付完成後，2個月內公佈會議資料，江啟臣這時候要求立即提供，根本是「江主席在打臉江委員」。

民進黨團幹事長劉世芳說，通過特別預算時候，相信江啟臣也在現場，不可能不知決議案內容，「江主席的資訊落差跟江委員不太一樣。」

民進黨立委王定宇說，審計部根據立院所有黨團議決，待疫苗到位後，配合公佈決算細節，這可以扯「東廠」嗎？江是狀況外的立委？或是為了積弱不振的黨主席連任選舉，不惜瞎扯蛋蹭聲量？

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