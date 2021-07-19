快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

江啟臣要求公布疫苗價格 綠營諷：江主席打臉江委員

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

關於疫苗採購價格，國民黨主席江啟臣批評，審計部配合行政機關說是機密不能提供宛如東廠，他7月8日發函給中央流行疫情指揮中心，要求提供疫苗採購進度。民進黨立院黨團今指出，立法院早已做出決議，在全數交付疫苗後再公開採購資料，江啟臣三讀時也在現場，忘了自己是委員嗎？「很遺憾的江主席在打臉江委員。」

民進黨團書記長羅致政指出，中央流行疫情中心指揮官陳時中已說這時候去探測了解疫苗價格，可說是居心叵測。國民黨真的是司馬昭之心路人皆知，國民黨若有聽沒有懂，就是太笨，要嘛聽懂了就是太，又笨又壞才是問題。

羅致政說，江啟臣發文行為，根本是忘了自己是立委，立法院6月18日朝野已決議，擔心這時候疫苗價錢曝光，有合約機密問題，洩漏恐讓疫苗供貨合約無效等，在267決議清楚寫到全數交貨完成，向財政委員會提出報告，290決議明年9月送財政委員會來備查，291也提到全數交付完成後，2個月內公佈會議資料，江啟臣這時候要求立即提供，根本是「江主席在打臉江委員」。

民進黨團幹事長劉世芳說，通過特別預算時候，相信江啟臣也在現場，不可能不知決議案內容，「江主席的資訊落差跟江委員不太一樣。」

民進黨立委王定宇說，審計部根據立院所有黨團議決，待疫苗到位後，配合公佈決算細節，這可以扯「東廠」嗎？江是狀況外的立委？或是為了積弱不振的黨主席連任選舉，不惜瞎扯蛋蹭聲量？

新冠疫苗

延伸閱讀

吳敦義控韓國瑜密室協商說 江啟臣：現在向前看最重要

藍白合？江啟臣邀柯文哲一同拜會蔡英文讓地方自購疫苗

蔣萬安發起「愛心待用餐」串聯計畫 邀江啟臣拋磚引玉

罷免林昶佐2千人連署 江啟臣：國民黨支持行使公民權

相關新聞

第7類人員疫苗施打亂象 中華電信員工爆：內勤主管先打

新冠肺炎公費疫苗第7類接種對象包含國家關鍵設施必要工作人員，如油氣水電、通訊等基礎設施人員，不過中華電信工會卻爆料，目前...

第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中下午2時說明

隨著國際助台以及自購的新冠肺炎疫苗陸續到貨，我國展開擴大接種，第九類有重大疾病者和第十類50歲以上對象也自上周五開始接種...

江啟臣要求公布疫苗價格 綠營諷：江主席打臉江委員

關於疫苗採購價格，國民黨主席江啟臣批評，審計部配合行政機關說是機密不能提供宛如東廠，他7月8日發函給中央流行疫情指揮中心...

台中確診家教男足跡遍及雙北 柯文哲：若有問題早發生

台灣中部日前引爆「跨縣市特殊社交傳播鏈」，台中確診家教男案15386隱瞞疫調，甚至誤導，直到警政機關介入才追溯出發病前1...

楊志良公開ANA抗體駁混打 黃高彬：非關疫苗效用

前衛生署長楊志良參與國產聯亞疫苗的臨床試驗，但日前爆出還沒等到解盲就去接種公費的AZ疫苗，引發爭議。但楊志良昨天又在臉書...

批中央官員特權 藍委：還要跟人民搶第二劑莫德納？

中央流行疫情指揮中心昨再度修正莫德納疫苗施打規定，從原本只有第一類、孕婦以及機組人員符合間隔28天可施打第二劑外，再度擴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。