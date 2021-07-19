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政府單位研究批踢踢遭鄉民抨擊 綠營：學術研究自由

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國防部成立的國防安全研究院近期出刊的報告研究批踢踢八卦版現象。圖／取自專文封面
國防部成立的國防安全研究院近期出刊的報告研究批踢踢八卦版現象。圖／取自專文封面

國防部成立的國防安全研究院近期出刊的報告，直接公開批踢踢八卦版帳號，暗指這些是網軍，甚至與中國有密切關係，引發鄉民不滿批評國防安全研究院也成為側翼。民進黨立法院黨團指出，「批踢踢有百分之百言論自由，研究單位同時也有學術研究自由」，如果批評是正確的，執政黨一定虛心接受、檢討改進，但若是幫對岸傳達任何訊息，例如購買中國疫苗或買BNT一定要經過國台辦同意，矮化主權的言論就是應該批評。

民進黨團幹事長劉世芳說，網路族群凡走過必留下痕跡，該專文的研究員以15萬餘個留下的痕跡，分析比較目前為止疫苗為何會被政治化來著手，很多用批踢踢鄉民一定在這地方看到正面負面聲量，但是也特別提醒，有中國網軍進來做滲透、分化。

劉世芳說，所提任何數據都是公開數據 ，才會用分析研究報告，呼籲台灣選民是雪亮的，疫苗價格也好、每次都有很多不同政黨攻防，如果批評是正確的話，相信執政黨立場一定會虛心接受、檢討改進，但是如果是幫對岸來傳達任何訊息，甚至矮化主權，就應該批評的。

民進黨團副幹事長黃世杰說，他作為資深鄉民，理解批踢踢管理階層鄉民自治，不是政府單位，也有自己規範，該研究依據的是公開資訊，任何人都可以到批踢踢撈相關資訊，任何人都可以去出這樣研究報告，不需要因研究單位的屬性放大解釋，事實上過去到現在，批踢踢是很多新聞媒體、社會大眾輿論焦點，對研究的觀點外界有同意、不同意，不需要大驚小怪。

民進黨團書記長羅致政說， 批踢踢有百分百言論自由，要罵民進黨去批評政府都不是問題，但同時也有百分之百學術研究自由，認真去看六十頁報告，有清楚的研究問題、研究假設和方法，並以相關理論基礎得到結論，若這是某個大學的研究報告，大家不會覺得是側翼，不要因為是政府所成立的單位就說不可以做研究，或是汙名化，要了解的是報告隱含的意義跟成果。

民進黨 疫苗 劉世芳

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