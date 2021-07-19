政府單位研究批踢踢遭鄉民抨擊 綠營：學術研究自由

國防部成立的國防安全研究院近期出刊的報告，直接公開批踢踢八卦版帳號，暗指這些是網軍，甚至與中國有密切關係，引發鄉民不滿批評國防安全研究院也成為側翼。民進黨立法院黨團指出，「批踢踢有百分之百言論自由，研究單位同時也有學術研究自由」，如果批評是正確的，執政黨一定虛心接受、檢討改進，但若是幫對岸傳達任何訊息，例如購買中國疫苗或買BNT一定要經過國台辦同意，矮化主權的言論就是應該批評。

民進黨團幹事長劉世芳說，網路族群凡走過必留下痕跡，該專文的研究員以15萬餘個留下的痕跡，分析比較目前為止疫苗為何會被政治化來著手，很多用批踢踢鄉民一定在這地方看到正面負面聲量，但是也特別提醒，有中國網軍進來做滲透、分化。

劉世芳說，所提任何數據都是公開數據 ，才會用分析研究報告，呼籲台灣選民是雪亮的，疫苗價格也好、每次都有很多不同政黨攻防，如果批評是正確的話，相信執政黨立場一定會虛心接受、檢討改進，但是如果是幫對岸來傳達任何訊息，甚至矮化主權，就應該批評的。

民進黨團副幹事長黃世杰說，他作為資深鄉民，理解批踢踢管理階層鄉民自治，不是政府單位，也有自己規範，該研究依據的是公開資訊，任何人都可以到批踢踢撈相關資訊，任何人都可以去出這樣研究報告，不需要因研究單位的屬性放大解釋，事實上過去到現在，批踢踢是很多新聞媒體、社會大眾輿論焦點，對研究的觀點外界有同意、不同意，不需要大驚小怪。

民進黨團書記長羅致政說， 批踢踢有百分百言論自由，要罵民進黨去批評政府都不是問題，但同時也有百分之百學術研究自由，認真去看六十頁報告，有清楚的研究問題、研究假設和方法，並以相關理論基礎得到結論，若這是某個大學的研究報告，大家不會覺得是側翼，不要因為是政府所成立的單位就說不可以做研究，或是汙名化，要了解的是報告隱含的意義跟成果。