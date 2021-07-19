資訊頻外洩，食藥署高端有內賊？連加恩：或許是駭客

高端疫苗已完成補件，但補件資料遭外洩，資訊傳遞顯然出問題，外界懷疑是否食藥署內部有人存心洩密，或是高端公司有內賊。今上午《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻訪問有「國產疫苗守門人」美譽的高端疫苗國際事務處長、醫師連加恩，連認為或許不是內部人士，也可能是有駭客，目前公司已全面加強資安管控措施。

面對資料頻頻外洩，主持人周玉蔻尖銳提問「是不是高端有內賊？還是食藥署有人洩密？」連加恩表示，大家都在查了，或許不是食藥署或財團法人醫藥品查驗中心(CDE)，「駭客」也是一個可能性。

連加恩表示，也不是所謂的食藥署cde或我們內部的，這是一個可能性。他舉例說，去年美國休士頓的中國領事館忽然被關，一天內很多人離開，離開前都在燒資料，很多人謠傳那裡是一個重要生技資料站，負責收集很多疫苗上的情資。

連加恩表示，這件事與高端無關，以此事為例是想要表達「駭客在全世界到處都是，甚至可能在國外」，現在大家都指責是否官方有人洩密，但希望大家多一點思考，「也許是駭客，不是內部人士。」