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獨／吳敦義爆曾要「撤銷提名」 張善政：無電話只有放話

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院前院長張善政與高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片
行政院前院長張善政與高雄市前市長韓國瑜。本報資料照片

吳敦義在新書「堅毅之路：吳敦義」談及2020敗選，直指「國民黨荒謬劇接二連三」，尤其是時任副總統候選人張善政因不滿不分區名單，公開呼籲政黨票可隨心而去，讓他隨即致電斥責：「我可以撤銷你的提名，國民黨不提副總統也可以」；不過遭張否認：「只有放話，沒有電話」。

吳敦義在書中表示，2019年11月、12月最不平靜，起先是不分區名單外流被媒體大肆批評，但他說，不分區爭取者眾，名單不可能讓任何人滿意，強調「沒有對不起任何人」。書中提及許多黨代表聯名要求他排不分區第1名，但他一直退到第14，最後成了「落選頭」，排在他前面的翁重鈞、吳怡玎都說要請辭讓他遞補，但南部不能沒有立委服務，因此他未答應。

吳敦義強調不分區名單是「他的苦心」，反批12月後國民黨的荒謬劇一再上演。先是韓國瑜民調直直落，呼籲支持者「蓋牌」，張善政又公開呼籲，總統票投他們，政黨票「可以隨心而去」，讓他隨即打給張說：「你是國民黨提名的副總統候選人，我可以撤銷你的提名，國民黨不提名副總統也可以，我們不要這樣的副總統」。也告誡韓國瑜要約束張善政的發言

不過，張善政受訪否認了吳敦義當時的舉動。張善政說，吳敦義沒有打電話給他說上面的任何事，「他只有對媒體放話說要開除我黨籍，但是我不是國民黨咧！」並表示他們有許多見面機會，吳敦義都沒提此事。韓國瑜也從未向他提過吳告誡自己的事。

吳敦義說，儘管國民黨不分區名單一再被曲解，但最後政黨票還是拿到472萬，與民進黨只差9萬票，席次也比2016多了3席。吳敦義也透露，12月他到王金平家聚餐，王給他看自己自費做的民調，與自己手上的民調結果相近，顯示國民黨不僅總統選情悲觀，選區立委也被拖累。

此外，書中也提到，2018年國民黨大贏，從縣市長到議長，吳敦義指揮若定，是穩健的舵手，「韓流只是國民黨勝選的原因之一」。據了解，吳敦義與韓國瑜在總統大選結束後，私下也未再聯絡。

吳敦義 國民黨 韓國瑜

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